Сотни тысяч французов протестуют против ультраправых

Профсоюзы, студенческие и правозащитные организации проводят по всей Франции около 200 акций протеста против «Национального объединения» Марин Ле Пен. Безопасность обеспечивают 21 тысяча полицейских, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

За две недели до проведения во Франции досрочных парламентских выборов в субботу, 15 июня, по всей стране проводятся массовые демонстрации против правопопулистской партии «Национальное объединение». В разных городах запланировано около 200 акций, в них ожидается участие около 350 000 человек. Для обеспечения безопасности задействованы 21 000 полицейских. Только в Париже на улицы могут выйти до 100 000 демонстрантов.

К участию в маршах призвали профсоюзы, студенческие и правозащитные организации, которые хотят не допустить победы на выборах «Национального объединения».

Правая националистическая партия Марин Ле Пен набрала на выборах в Европарламент 9 июня около 31,5 процента голосов, а правящая партия президента Эмманюэля Макрона «Ренессанс» — около 15 процентов. После такого сокрушительного поражения Макрон объявил о роспуске парламента и назначил досрочные выборы в Национальное собрание. Они пройдут в два тура 30 июня и 7 июля.