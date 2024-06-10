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    09:20, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Президент Франции распустил Национальное собрание и объявил о досрочных выборах

    Макрон
    Фото: SIPA / SCANPIX

    Такое решение глава Франции Эмманюэль Макрон принял по результатам выборов в Европейский парламент, сообщает собственный корреспондентKazinform.

    Будет распущено Национальное собрание — нижняя палата французского парламента. Первый тур внеочередных парламентских выборов состоится 30 июня, второй — 7 июля, заявил Макрон. Такое решение принято после крупной победы крайне правых во Франции.

    Партия Джордана Барделлы и Марин Ле Пен «Национальное объединение» по предварительным подсчетам получает свыше 30 процентов в европейских выборах, что в два раза больше партии Эмманюэля Макрона.

    — После проведения консультаций, предусмотренных статьей 12 нашей Конституции, я решил снова предоставить вам выбор нашего парламентского будущего путем голосования, поэтому сегодня вечером я распускаю Национальное собрание, — объявил президент Франции в телеобращении к нации.

    Подсчет голосов на выборах в Европарламент во всех 27 странах ЕС продолжается.

    Теги:
    Франция Парламент Политика Выборы Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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