Президент Франции распустил Национальное собрание и объявил о досрочных выборах

Такое решение глава Франции Эмманюэль Макрон принял по результатам выборов в Европейский парламент, сообщает собственный корреспондентKazinform.

Будет распущено Национальное собрание — нижняя палата французского парламента. Первый тур внеочередных парламентских выборов состоится 30 июня, второй — 7 июля, заявил Макрон. Такое решение принято после крупной победы крайне правых во Франции.

Партия Джордана Барделлы и Марин Ле Пен «Национальное объединение» по предварительным подсчетам получает свыше 30 процентов в европейских выборах, что в два раза больше партии Эмманюэля Макрона.

— После проведения консультаций, предусмотренных статьей 12 нашей Конституции, я решил снова предоставить вам выбор нашего парламентского будущего путем голосования, поэтому сегодня вечером я распускаю Национальное собрание, — объявил президент Франции в телеобращении к нации.

Подсчет голосов на выборах в Европарламент во всех 27 странах ЕС продолжается.