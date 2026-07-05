Сотни тысяч человек собрались в Тегеране проститься с Али Хаменеи

В Тегеране состоялась заупокойная молитва по бывшему лидеру Ирана Али Хаменеи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

В столице Ирана Тегеране в мечети «Имам Хомейни Мусалла» состоялась джаназа-намаз (заупокойная молитва) по бывшему лидеру Ирана Али Хаменеи.

Молитву в специально отведенной части мечети «Имам Хомейни Мусалла» возглавил аятолла Джафар Собхани.

С раннего утра сотни тысяч иранцев с национальными флагами в руках собрались на месте проведения церемонии и приняли участие в молитве.

На церемонии присутствовали президент Ирана Масуд Пезешкиан, представители военного и политического руководства страны, а также религиозные деятели.

Завтра в столице состоится церемония прощания, после чего тело Хаменеи будет доставлено в город Кум.

Ранее министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев принял участие в траурных мероприятиях по случаю прощания с Верховным лидером Ирана аятоллой Сейед Али Хаменеи.