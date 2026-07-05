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    Сотни тысяч человек собрались в Тегеране проститься с Али Хаменеи

    В Тегеране состоялась заупокойная молитва по бывшему лидеру Ирана Али Хаменеи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    Сотни тысяч человек приняли участие в молитве по бывшему лидеру Ирана
    Фото: Анадолу

    В столице Ирана Тегеране в мечети «Имам Хомейни Мусалла» состоялась джаназа-намаз (заупокойная молитва) по бывшему лидеру Ирана Али Хаменеи.

    Молитву в специально отведенной части мечети «Имам Хомейни Мусалла» возглавил аятолла Джафар Собхани.

    С раннего утра сотни тысяч иранцев с национальными флагами в руках собрались на месте проведения церемонии и приняли участие в молитве.

    На церемонии присутствовали президент Ирана Масуд Пезешкиан, представители военного и политического руководства страны, а также религиозные деятели.

    Завтра в столице состоится церемония прощания, после чего тело Хаменеи будет доставлено в город Кум.

    Ранее министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев принял участие в траурных мероприятиях по случаю прощания с Верховным лидером Ирана аятоллой Сейед Али Хаменеи.

    Ближний Восток Иран Похороны
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор