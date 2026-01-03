Сотни отмен и задержек рейсов ожидаются в крупнейшем аэропорту Европы

Местное издание NOS пишет, что общее количество отменяемых рейсов пока неясно. Тем не менее, путешественникам следует проверять актуальную информацию о рейсах перед вылетом, количество задержек может измениться в ближайшие часы.

— Сегодня сочетание снегопада и сильного ветра стало причиной многочисленных отмен и задержек рейсов. Пассажиры будут проинформированы в кратчайшие сроки и перебронированы на следующий доступный рейс, — заявил представитель авиакомпании KLM.

По данным метеорологов, снег может покрыть территорию Нидерландов несколькими сантиметрами. Температура воздуха будет около нуля или немного ниже нуля, а это значит, что снег может оставаться на земле до утра субботы.

Существует также риск образования скользких участков, поскольку дороги, покрытые тающим снегом или градом, замерзают, как только температура дорожного покрытия опускается ниже нуля. Такую скользкость гораздо сложнее заметить, чем слой снега на дороге, что делает ее особенно опасной.

В субботу и воскресенье погода практически не изменится. Зимние дожди будут сменяться кратковременными солнечными периодами. Дневная температура поднимется чуть выше нуля.

Проблемы в аэропорту Схипхол являются результатом сочетания факторов. Например, взлетно-посадочные полосы необходимо очищать от снега, а противообледенительная обработка самолетов также оказывает влияние.

— Сильный западный ветер также означает, что для взлета и посадки доступны только две взлетно-посадочные полосы, — говорит представитель Нидерландской службы управления воздушным движением (LVNL).

Обычно их три. В настоящее время, из-за зимних условий, по данным представителя LVNL, в час могут приземляться и взлетать около двадцати самолетов. В часы пик аэропорт Схипхол обычно обслуживает около шестидесяти самолетов в час. Пока что погодные условия не влияют на рейсы в аэропортах Эйндховена и Роттердама/Гааги.

