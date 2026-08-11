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    Сотни литров дизтоплива пытались незаконно вывезти из Казахстана в Узбекистан

    В Мангистауской области продолжается системная работа по обеспечению энергетической безопасности страны и соблюдению временных ограничений на вывоз нефтепродуктов, передает агентство Kazinform со ссылкой на департамент госдоходов региона.

    Сотни литров дизтоплива пытались незаконно вывезти из Казахстана в Узбекистан
    Фото: ДГД Мангистауской области

    Согласно приказу Министерства энергетики Республики Казахстан от 30 апреля 2026 года № 175-Н/К, с 21 мая по 21 ноября 2026 года введен запрет на вывоз автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов с территории Казахстана, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза. Эта временная, но принципиально важная мера направлена на стабилизацию внутреннего рынка и предотвращение дефицита топлива.

    Несмотря на запрет, отдельные водители международных рейсов пытаются его обойти, устанавливая на грузовые автомобили дополнительные топливные баки, не предусмотренные заводской конструкцией. Именно такие нарушения регулярно выявляют и пресекают инспекторы таможенного поста «Тажен».

    Бейнеуский районный суд Мангистауской области рассмотрел серию административных дел по статье 545 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

    Во всех случаях нарушителями стали водители-международники, преимущественно граждане Узбекистана, пытавшиеся вывезти дизельное топливо через таможенный пост «Тажен»:

    • у водителя Б.У.М. (автомобиль DAF) обнаружен дополнительный бак объёмом 180 литров, полностью заполненный дизельным топливом;
    • у П.А.С. изъято 95 литров дизеля из неофициального бака;
    • у Х.Ф.Я. (автомобиль Isuzu) — 120 литров;
    • у Э.Ф.Т. — 500 литров;
    • у Р.А.Ю. — 70 литров;
    • у А.Н. — 500 литров.

    Во всех случаях суд признал водителей виновными, конфисковал топливо в доход государства и назначил каждому штраф в размере 64875 тенге (15 месячных расчётных показателей). Суд учитывал признание вины и раскаяние нарушителей, однако санкцию оставил в полном объёме, предусмотренном законом.

    Сотрудники таможенного поста проводят не только формальную проверку документов, но и тщательный осмотр транспортных средств, выявляя кустарно установленные дополнительные ёмкости, которые водители нередко заполняют на АЗС с целью последующего вывоза.

    Отметим, что таможенный пост «Тажен» — крупнейший международный пункт пропуска многостороннего грузопассажирского и автомобильного сообщения, расположенный на внешней границе Евразийского экономического союза с Республикой Узбекистан.

    Ранее сообщалось, что почти семь тысяч литров топлива пытались незаконно вывезти из Костанайской области.

    Дизтопливо Регионы Казахстана Узбекистан Граница Запрет на вывоз Мангистауская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор