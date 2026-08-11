Сотни литров дизтоплива пытались незаконно вывезти из Казахстана в Узбекистан

В Мангистауской области продолжается системная работа по обеспечению энергетической безопасности страны и соблюдению временных ограничений на вывоз нефтепродуктов, передает агентство Kazinform со ссылкой на департамент госдоходов региона.

Согласно приказу Министерства энергетики Республики Казахстан от 30 апреля 2026 года № 175-Н/К, с 21 мая по 21 ноября 2026 года введен запрет на вывоз автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов с территории Казахстана, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза. Эта временная, но принципиально важная мера направлена на стабилизацию внутреннего рынка и предотвращение дефицита топлива.

Несмотря на запрет, отдельные водители международных рейсов пытаются его обойти, устанавливая на грузовые автомобили дополнительные топливные баки, не предусмотренные заводской конструкцией. Именно такие нарушения регулярно выявляют и пресекают инспекторы таможенного поста «Тажен».

Бейнеуский районный суд Мангистауской области рассмотрел серию административных дел по статье 545 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Во всех случаях нарушителями стали водители-международники, преимущественно граждане Узбекистана, пытавшиеся вывезти дизельное топливо через таможенный пост «Тажен»:

у водителя Б.У.М. (автомобиль DAF) обнаружен дополнительный бак объёмом 180 литров, полностью заполненный дизельным топливом;

у П.А.С. изъято 95 литров дизеля из неофициального бака;

у Х.Ф.Я. (автомобиль Isuzu) — 120 литров;

у Э.Ф.Т. — 500 литров;

у Р.А.Ю. — 70 литров;

у А.Н. — 500 литров.

Во всех случаях суд признал водителей виновными, конфисковал топливо в доход государства и назначил каждому штраф в размере 64875 тенге (15 месячных расчётных показателей). Суд учитывал признание вины и раскаяние нарушителей, однако санкцию оставил в полном объёме, предусмотренном законом.

Сотрудники таможенного поста проводят не только формальную проверку документов, но и тщательный осмотр транспортных средств, выявляя кустарно установленные дополнительные ёмкости, которые водители нередко заполняют на АЗС с целью последующего вывоза.

Отметим, что таможенный пост «Тажен» — крупнейший международный пункт пропуска многостороннего грузопассажирского и автомобильного сообщения, расположенный на внешней границе Евразийского экономического союза с Республикой Узбекистан.

Ранее сообщалось, что почти семь тысяч литров топлива пытались незаконно вывезти из Костанайской области.