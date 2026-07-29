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    Почти семь тысяч литров топлива пытались незаконно вывезти из Костанайской области

    Департамент государственных доходов по Костанайской области продолжает пресекать попытки незаконного вывоза горюче-смазочных материалов через государственную границу Республики Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    бензин, топливо
    Фото: freepik

    С начала проведения мероприятий сотрудники ДГД предотвратили 282 попытки незаконного вывоза ГСМ. Всего удалось пресечь вывоз почти 7 тысяч литров топлива, в том числе около 4 тысяч литров бензина и порядка 3 тысяч литров дизельного топлива.

    Кроме того, должностные лица органов государственных доходов составили административный материал за отсутствие сопроводительной накладной на нефтепродукты (СНТ). Материал направлен в суд для рассмотрения.

    — Только за прошедшие сутки пресечено еще 9 попыток незаконного вывоза топлива. В большинстве случаев бензин и дизель перевозились в канистрах — этот способ остается одним из самых распространенных при попытках незаконного перемещения ГСМ через государственную границу, — сообщили в ведомстве.

    В департаменте государственных доходов по Костанайской области напомнили, что контроль за перемещением горюче-смазочных материалов через государственную границу осуществляется на постоянной основе.

    Накануне сообщалось, что более 112 тонн ГСМ пытались незаконно вывезти из Казахстана в июле.

    Дизтопливо Топливо Регионы Казахстана Костанайская область Бензин Запрет на вывоз
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор