Почти семь тысяч литров топлива пытались незаконно вывезти из Костанайской области

С начала проведения мероприятий сотрудники ДГД предотвратили 282 попытки незаконного вывоза ГСМ. Всего удалось пресечь вывоз почти 7 тысяч литров топлива, в том числе около 4 тысяч литров бензина и порядка 3 тысяч литров дизельного топлива.

Кроме того, должностные лица органов государственных доходов составили административный материал за отсутствие сопроводительной накладной на нефтепродукты (СНТ). Материал направлен в суд для рассмотрения.

— Только за прошедшие сутки пресечено еще 9 попыток незаконного вывоза топлива. В большинстве случаев бензин и дизель перевозились в канистрах — этот способ остается одним из самых распространенных при попытках незаконного перемещения ГСМ через государственную границу, — сообщили в ведомстве.

В департаменте государственных доходов по Костанайской области напомнили, что контроль за перемещением горюче-смазочных материалов через государственную границу осуществляется на постоянной основе.

Накануне сообщалось, что более 112 тонн ГСМ пытались незаконно вывезти из Казахстана в июле.