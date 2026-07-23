Более 112 тонн ГСМ пытались незаконно вывезти из Казахстана в июле

Пограничной службой КНБ принимаются меры по недопущению нелегального вывоза нефтепродуктов через государственную границу, передает агентство Kazinform.

Только с 1 по 21 июля текущего года в пунктах пропуска зафиксировано 1342 попытки незаконного перемещения горюче-смазочных материалов объемом более 112 тонн.

Виновные лица привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Данные действия направлены на обеспечение энергетической безопасности страны и недопущение теневого оборота ГСМ.

Ранее на таможенном посту «Майкапчагай» в Восточном Казахстане сотрудники таможни пресекли попытку незаконного вывоза в Китай более 2,6 тысячи литров дизельного топлива.