Попытку вывоза более 2,6 тысячи литров дизтоплива пресекли на границе ВКО

На таможенном посту «Майкапчагай» в Восточном Казахстане сотрудники таможни пресекли попытку незаконного вывоза в Китай более 2,6 тысячи литров дизельного топлива, передает корреспондент агентства Kazinform.

Нарушение выявили при досмотре четырех порожних грузовых автомобилей под управлением граждан КНР, направлявшихся через государственную границу.

— В ходе проверки в автомобилях были обнаружены специально оборудованные дополнительные топливные баки, не предусмотренные заводской конструкцией транспортных средств. Общий объем незаконно вывозимого дизельного топлива составил около 2 640 литров, — сообщили в департаменте государственных доходов по ВКО.

По данным ведомства, скрытый вывоз топлива не подпадал под предусмотренные законодательством исключения. В отношении всех четырех водителей составлены административные материалы по части 7 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях. Каждому назначен штраф в размере 32 437,5 тенге.

Кроме того, материалы проверки переданы в департамент экономических расследований по ВКО для принятия процессуального решения.

В департаменте напомнили, что в Казахстане продолжают действовать временные ограничения на вывоз отдельных видов нефтепродуктов.

— Работа по пресечению незаконного вывоза горюче-смазочных материалов продолжается в усиленном режиме. Эти меры направлены на защиту внутреннего рынка и экономических интересов государства, — отметили в Департаменте государственных доходов по ВКО.

Запрет на вывоз автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и ряда нефтепродуктов действует с 21 мая по 21 ноября 2026 года в соответствии с приказом Министерства энергетики Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что 255 случаев незаконного вывоза ГСМ через границу пресекли в Казахстане.