255 случаев незаконного вывоза ГСМ через границу пресекли в Казахстане

Министерство внутренних дел Казахстана выявило 255 случаев незаконного использования дополнительных топливных баков для вывоза горюче-смазочных материалов через границу, передает агентство Kazinform.

— Министерство внутренних дел продолжает системную работу по пресечению фактов незаконного вывоза горюче-смазочных материалов с использованием транспортных средств, незаконно оборудованных дополнительными топливными баками. Для обеспечения контроля вблизи автомобильных пунктов пропуска через Государственную границу организована работа 59 полицейских постов, где сотрудники полиции совместно с заинтересованными государственными органами проводят осмотр транспортных средств, пересекающих государственную границу, — подчеркнули в МВД РК.

По данным Министерства, с начала года выявлено 255 фактов эксплуатации транспортных средств с незаконно переоборудованными дополнительными топливными баками.

Также все нарушители привлечены к административной ответственности по части 7 статьи 590 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Среди привлеченных к ответственности 195 иностранных граждан и 60 граждан Республики Казахстан. После демонтажа незаконно установленных дополнительных топливных баков транспортные средства были возвращены владельцам.

МВД призывает граждан и перевозчиков неукоснительно соблюдать требования законодательства и напоминает, что любые попытки незаконного вывоза горюче-смазочных материалов будут своевременно выявляться и пресекаться.

Напомним, в одной из квартир Алматы обнаружили подпольную нарколабораторию.