KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Подпольную нарколабораторию обнаружили в одной из квартир Алматы

    В Ауэзовском районе Алматы ликвидировали подпольную плантацию по выращиванию растений, содержащих наркотические вещества, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Подпольную нарколабораторию обнаружили в одной из квартир Алматы
    Кадр из видео

    По подозрению в незаконном культивировании запрещенных растений задержан 53-летний житель Ауэзовского района.

    Во время обыска в квартире полицейские обнаружили целую систему для выращивания наркосодержащих растений: четыре гроубокса с профессиональным оборудованием, шестнадцать кустов, предположительно конопли, а также высушенное растительное вещество.

    Кроме того, изъяты около трехсот подготовленных к фасовке zip-пакетов с веществом растительного происхождения, электронные весы, вакуумные упаковщики, удобрения и денежные средства.

    Все обнаруженные растения и вещества направлены на судебную экспертизу, которая установит их видовую принадлежность, массу и содержание наркотических средств.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    В полиции напомнили, что незаконное культивирование наркосодержащих растений влечет уголовную ответственность независимо от способа их выращивания и объема обнаруженного урожая.

    Напомним, в Казахстане рассматривают возможность привлекать к ответственности популярных медийных личностей за употребление наркотиков за границей.

    МВД РК Наркотики Борьба с наркотиками Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор