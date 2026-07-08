Подпольную нарколабораторию обнаружили в одной из квартир Алматы

В Ауэзовском районе Алматы ликвидировали подпольную плантацию по выращиванию растений, содержащих наркотические вещества, передает корреспондент агентства Kazinform.

По подозрению в незаконном культивировании запрещенных растений задержан 53-летний житель Ауэзовского района.

Во время обыска в квартире полицейские обнаружили целую систему для выращивания наркосодержащих растений: четыре гроубокса с профессиональным оборудованием, шестнадцать кустов, предположительно конопли, а также высушенное растительное вещество.

Кроме того, изъяты около трехсот подготовленных к фасовке zip-пакетов с веществом растительного происхождения, электронные весы, вакуумные упаковщики, удобрения и денежные средства.

Все обнаруженные растения и вещества направлены на судебную экспертизу, которая установит их видовую принадлежность, массу и содержание наркотических средств.

По факту возбуждено уголовное дело.

В полиции напомнили, что незаконное культивирование наркосодержащих растений влечет уголовную ответственность независимо от способа их выращивания и объема обнаруженного урожая.

Напомним, в Казахстане рассматривают возможность привлекать к ответственности популярных медийных личностей за употребление наркотиков за границей.



