Популярных казахстанцев могут привлечь за употребление наркотиков за границей — МВД

В Казахстане рассматривают возможность привлекать к ответственности популярных медийных личностей за употребление наркотиков за границей. В МВД сообщили, что в ведомство также поступали вопросы в отношении рэпера Кисло-Сладкого, передает корреспондент агентства Kazinform.

За пропаганду наркомании была введена специальная статья 299-1, по которой возбуждено более 100 уголовных дел.

— Конкретной информации о популярных личностях к нам не поступало. Иногда встречается в средствах массовой информации и социальных сетях. Это никакая не реклама, если будут такие факты, мы будем привлекать их к ответственности. Вообще по этому поводу к нам поступил ряд предложений. Если популярные, медийные личности в зарубежных государствах будут употреблять наркотики, мы сразу будем их привлекать к ответственности. Например, поступали вопросы в отношении одного рэпера под псевдонимом Кисло-Сладкий, в настоящее время он за пределами Казахстана — в Таиланде. Мы читали информацию о нем, в своем рэпе он иногда шутит. В отношении других лиц вопросов не поступало, — сообщил начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов на пресс-конференции в СЦК.

Напомним, в июне текущего года сообщалось, что казахстанского рэпера Дархана Жумабека, известного под псевдонимом Кисло-Сладкий, разыскивают в Таиланде.

Позже в СМИ сообщалось, что Кисло-Сладкий находится в больнице.

Ранее в различных СМИ и социальных сетях публиковалась информация о том, что рэпер рассказывал о своем опыте преодоления наркозависимости.