Исчезновение казахстанского рэпера в Таиланде: МИД прокомментировал ситуацию

О возможном исчезновении музыканта ранее сообщил казахстанский режиссер Парасат Ибраев. По его словам, артист перестал выходить на связь после поездки в Таиланд. Как отметил режиссер, утром рэпер должен был вылететь из Пхукета в Бангкок, однако связаться с ним не удалось.

— Все телефоны отключены. Вчера, когда последний раз разговаривали с ним, рядом был один парень. По его словам, возможно, он мог уехать в Малайзию, — сообщил Ибраев.

Режиссер также рассказал, что обратился в миграционную полицию и составил ориентировку с приметами музыканта. Кроме того, он опубликовал видео, которое, по его словам, рэпер отправил незадолго до исчезновения.

О пропаже Дархана Жумабека также сообщили пользователи социальных сетей. По распространяемой информации, в последний раз его видели в Паттайе.

Корреспондент Kazinform обратился за комментарием в Министерство иностранных дел Казахстана.

— Министерству иностранных дел Республики Казахстан известно об исчезновении гражданина РК в Таиланде. Наши дипломаты находятся на постоянной связи с местными правоохранительными органами и компетентными службами Таиланда. Ведутся все необходимые поисковые мероприятия. Вопрос находится на контроле Министерства, — сообщили в ведомстве.

Ранее МИД Казахстана подтвердил гибель пропавшего в США казахстанца.