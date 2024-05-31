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    15:07, 31 Май 2024 | GMT +6

    Сотни компаний и учебных заведений по всему Казахстану подключились к проекту ECO Network

    президент, эколог
    Фото: Аkorda

    В ходе встречи Президента Казахстана с известным экоактивистом были рассмотрены вопросы формирования экологической культуры и широкого вовлечения граждан, неправительственных организаций и бизнеса в решение экологических проблем, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев положительно оценил проект ECO Network, который реализуется по инициативе Евгения Мухамеджанова. Глава государства считает актуальными такие направления, как «Экохаб», «Зеленый офис», «Зеленая школа», которые предусматривают в первую очередь формирование культуры человека и его отношения к окружающей среде, а также сортировку и переработку бытовых отходов. Президент отметил, что широкая реализация этих начинаний может стать эффективным механизмом популяризации экокультуры.

    По словам Евгения Мухамеджанова, к проекту ECO Network уже подключились сотни компаний и учебных заведений по всему Казахстану. Они внедряют экостандарты в бизнес-процессы и вносят значительный вклад в процесс декарбонизации экономики.

    Президент обратил внимание на то, что инициативы эколога перекликаются с идеологией общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан».

    Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что Евгений Мухамеджанов в качестве руководителя проектного офиса «Жасыл Алматы» реализует эффективные и креативные способы решения экологических проблем города.

    Теги:
    Президент Экология
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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