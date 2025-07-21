Сотни антииммигрантских демонстраций прошли в городах Польши

В более чем 80 польских городах прошли масштабные антииммиграционные марши под лозунгом «Остановить иммиграцию». Всего по стране было зарегистрировано около 100 публичных акций.

Протесты были организованы ультраправой партией «Конфедерация свободы и независимости» и сопровождались контрдемонстрациями в ряде городов.

Основные требования протестующих — закрытие границ Польши с Литвой, Украиной, Беларусью и Словакией для нелегальных мигрантов, а также ужесточение мер на границе. Один из лидеров «Конфедерации» Кшиштоф Босак во время выступления на марше в Варшаве призвал к отставке правительства Дональда Туска и разрешению военнослужащим стрелять в нарушителей границы.

Антииммиграционные акции прошли в Варшаве, Кракове, Познани, Вроцлаве, Белостоке и других городах. На улицы вышли как сторонники жесткой миграционной политики, так и противники ультраправых лозунгов. В Варшаве, Катовице и Ольштыне прошли контрманифестации, участники которых выступали за права беженцев и толерантность.

Сообщается, что напряжение в обществе усилилось после того, как 7 июля Польша ввела пограничный контроль с Германией и Литвой. Вдоль польско-германской границы контроль действует в 52 пунктах, на литовской — в 13. Накануне, Польша вместе с пятью странами ЕС согласовала ужесточение правил предоставления убежища.

Министерство внутренних дел Польши заявило, что в 2024 году количество выданных разрешений на специальную защиту для иностранцев снизилось на 40% по сравнению с 2021 годом. Ведомство объяснило это «более эффективным управлением системой, пограничными операциями и улучшенными процедурами».

❗W 2024 r. wydaliśmy 40% mniej zgód na specjalną ochronę dla cudzoziemców niż w 2021 r.



✅ To efekt lepiej zarządzanego systemu, naszych działań na granicy i skuteczniejszych procedur.



🛡️ Rząd prowadzi odpowiedzialną i przemyślaną politykę migracyjną, dbając o stabilność i… pic.twitter.com/uuGP0ZQJdQ — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) July 19, 2025

Накануне стало известно, что нелегальные иммигранты в США не смогут ходатайствовать о своем освобождении под залог.