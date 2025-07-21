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    22:55, 20 Июль 2025 | GMT +5

    Сотни антииммигрантских демонстраций прошли в городах Польши

    Участники выступают за ужесточение миграционной политики и закрытие границ, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Сотни антииммигрантских демонстраций прошли в городах Польши
    Фото: ТАСС

    В более чем 80 польских городах прошли масштабные антииммиграционные марши под лозунгом «Остановить иммиграцию». Всего по стране было зарегистрировано около 100 публичных акций.

    Протесты были организованы ультраправой партией «Конфедерация свободы и независимости» и сопровождались контрдемонстрациями в ряде городов.

    Основные требования протестующих — закрытие границ Польши с Литвой, Украиной, Беларусью и Словакией для нелегальных мигрантов, а также ужесточение мер на границе. Один из лидеров «Конфедерации» Кшиштоф Босак во время выступления на марше в Варшаве призвал к отставке правительства Дональда Туска и разрешению военнослужащим стрелять в нарушителей границы.

    Антииммиграционные акции прошли в Варшаве, Кракове, Познани, Вроцлаве, Белостоке и других городах. На улицы вышли как сторонники жесткой миграционной политики, так и противники ультраправых лозунгов. В Варшаве, Катовице и Ольштыне прошли контрманифестации, участники которых выступали за права беженцев и толерантность.

    Сообщается, что напряжение в обществе усилилось после того, как 7 июля Польша ввела пограничный контроль с Германией и Литвой. Вдоль польско-германской границы контроль действует в 52 пунктах, на литовской — в 13. Накануне, Польша вместе с пятью странами ЕС согласовала ужесточение правил предоставления убежища.

    Министерство внутренних дел Польши заявило, что в 2024 году количество выданных разрешений на специальную защиту для иностранцев снизилось на 40% по сравнению с 2021 годом. Ведомство объяснило это «более эффективным управлением системой, пограничными операциями и улучшенными процедурами».

    Накануне стало известно, что нелегальные иммигранты в США не смогут ходатайствовать о своем освобождении под залог.

    Теги:
    Польша Протесты в мире Мигранты Мировые новости
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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