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    02:48, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Нелегальные иммигранты в США лишены права на освобождение под залог

    Нелегальные иммигранты, задержанные в США, не смогут ходатайствовать по вопросу освобождения под залог, пока рассматриваются дела об их депортации, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на News.am.

    Нелегальные иммигранты в США лишены права на освобождение под залог
    Фото: cato.org

    Новые правила, разосланные руководством Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) своим ведомствам, свидетельствуют об изменении политики Министерства юстиции и Министерства внутренней безопасности США в отношении освобождения под залог нелегальных иммигрантов.

    Отмечается, что действующее законодательство уже предполагало содержание задержанных нелегальных иммигрантов в специальных центрах до принятия решения о депортации, однако на практике эти положения применялись только к нарушителям, задержанным вскоре после въезда в США. Мигрантам, совершившим тяжкие преступления, также было отказано в праве на освобождение под залог.

    Теперь закон будет применяться ко всем нелегальным мигрантам, независимо от срока их пребывания в США. В некоторых случаях нелегальные мигранты могут быть освобождены под подписку о невыезде, но это решение будет принимать иммиграционный офицер, а не суд. Сам процесс депортации, включая апелляции, может занять до нескольких лет.

    Правозащитники подтвердили, что суды по всей стране начали отказывать в слушаниях по вопросам освобождения под залог. В общей сложности ICE управляет более чем 200 центрами временного содержания мигрантов в США.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намеревался штрафовать мигрантов почти на $1000 в день, если они не покинут США, и конфисковывать их имущество.

    Теги:
    Осужденные Америка Тюрьма Миграция Мигранты Юстиция США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
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