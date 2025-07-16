Нелегальные иммигранты в США лишены права на освобождение под залог

Новые правила, разосланные руководством Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) своим ведомствам, свидетельствуют об изменении политики Министерства юстиции и Министерства внутренней безопасности США в отношении освобождения под залог нелегальных иммигрантов.

Отмечается, что действующее законодательство уже предполагало содержание задержанных нелегальных иммигрантов в специальных центрах до принятия решения о депортации, однако на практике эти положения применялись только к нарушителям, задержанным вскоре после въезда в США. Мигрантам, совершившим тяжкие преступления, также было отказано в праве на освобождение под залог.

Теперь закон будет применяться ко всем нелегальным мигрантам, независимо от срока их пребывания в США. В некоторых случаях нелегальные мигранты могут быть освобождены под подписку о невыезде, но это решение будет принимать иммиграционный офицер, а не суд. Сам процесс депортации, включая апелляции, может занять до нескольких лет.

Правозащитники подтвердили, что суды по всей стране начали отказывать в слушаниях по вопросам освобождения под залог. В общей сложности ICE управляет более чем 200 центрами временного содержания мигрантов в США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намеревался штрафовать мигрантов почти на $1000 в день, если они не покинут США, и конфисковывать их имущество.