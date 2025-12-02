РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:16, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Состояние российских миллиардеров выросло на $18 млрд с начала года

    В текущем году бизнесмены России увеличили свое состояние на $18,1 млрд, передает корреспондент аоентства Kazinform со ссылкой на опубликованные агентством Bloomberg Billionaires Index («Индекс миллиардеров»). 

    Состояние российских миллиардеров выросло на $18 млрд с начала года
    Фото: Freepik

    Согласно публикации, рейтинг рассчитывается на основе стоимости акций компаний, которыми владеют бизнесмены.

    По данным Bloomberg, больше всех за год заработали акционер производителя железной руды «Металлоинвест» Алишер Усманов (+$5,32 млрд, состояние достигло $18,5 млрд) и основатель Уральская горно-металлургической компании Искандер Махмудов (+$4,43 млрд, состояние выросло до $7,58 млрд).

    Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заработал 2,44 млрд долларов, что довело его состояние до 13,4 млрд долларов.

    Billionaires Index состоит из 500 самых богатых людей мира. Сейчас в списке 21 гражданин России, общее состояние российских бизнесменов составляет $306,5 млрд. 

    Ранее Forbes назвал самых состоятельных казахстанцев 2025 года. 

    Мы также писали о том, что сооснователь Oracle впервые стал самым богатым человеком в мире

     

    Теги:
    Список миллиардеров Мировые новости Россия
    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
    Автор
    Сейчас читают