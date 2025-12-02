Состояние российских миллиардеров выросло на $18 млрд с начала года
В текущем году бизнесмены России увеличили свое состояние на $18,1 млрд, передает корреспондент аоентства Kazinform со ссылкой на опубликованные агентством Bloomberg Billionaires Index («Индекс миллиардеров»).
Согласно публикации, рейтинг рассчитывается на основе стоимости акций компаний, которыми владеют бизнесмены.
По данным Bloomberg, больше всех за год заработали акционер производителя железной руды «Металлоинвест» Алишер Усманов (+$5,32 млрд, состояние достигло $18,5 млрд) и основатель Уральская горно-металлургической компании Искандер Махмудов (+$4,43 млрд, состояние выросло до $7,58 млрд).
Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заработал 2,44 млрд долларов, что довело его состояние до 13,4 млрд долларов.
Billionaires Index состоит из 500 самых богатых людей мира. Сейчас в списке 21 гражданин России, общее состояние российских бизнесменов составляет $306,5 млрд.
Ранее Forbes назвал самых состоятельных казахстанцев 2025 года.
Мы также писали о том, что сооснователь Oracle впервые стал самым богатым человеком в мире.