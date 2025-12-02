Состояние российских миллиардеров выросло на $18 млрд с начала года

Согласно публикации, рейтинг рассчитывается на основе стоимости акций компаний, которыми владеют бизнесмены.

По данным Bloomberg, больше всех за год заработали акционер производителя железной руды «Металлоинвест» Алишер Усманов (+$5,32 млрд, состояние достигло $18,5 млрд) и основатель Уральская горно-металлургической компании Искандер Махмудов (+$4,43 млрд, состояние выросло до $7,58 млрд).

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заработал 2,44 млрд долларов, что довело его состояние до 13,4 млрд долларов.

Billionaires Index состоит из 500 самых богатых людей мира. Сейчас в списке 21 гражданин России, общее состояние российских бизнесменов составляет $306,5 млрд.

