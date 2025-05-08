Forbes назвал самых состоятельных казахстанцев 2025 года

В рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes в 2025 году вошли семеро казахстанских бизнесменов: Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе, Тимур Турлов, Владимир Ким, Тимур и Динара Кулибаевы, а также Булат Утемуратов.

В 2025 году Вячеслав Ким остается богатейшим казахстанским бизнесменом. Состояние акционера и председателя совета директоров Kaspi.kz Forbes оценил в $7,1 млрд ($5,8 млрд годом ранее). С прошлогоднего 511-го места в глобальном рейтинге долларовых миллиардеров в текущем году он поднялся на 464-е место.

Партнер Кима Михаил Ломтадзе стал номером два среди казахстанских бизнесменов и занимает 597-ю строчку в глобальном рейтинге Forbes. Состояние гражданина Грузии Ломтадзе в этом году оценивается в $5,9 млрд ($5,2 млрд и 581-е место в 2024-м).

С пятой на третью позицию среди казахстанских бизнесменов в глобальном рейтинге поднялся основатель Freedom Holding Тимур Турлов. Его состояние за год выросло с $3,3 млрд до $5,8 млрд. В рейтинге он поднялся с 991-го на 605-е место.

На четвертом месте среди казахстанских бизнесменов — акционер KAZ Minerals и Казахмыс Владимир Ким с состоянием в $5,7 млрд ($3,6 млрд годом ранее). В глобальном рейтинге миллиардеров Forbes он занял 620-е место (896-е в прошлом году).

Пятое и шестое место в рейтинге среди наших сограждан заняли глава и совладелец холдинговой группы «Алмэкс» Тимур Кулибаев и его супруга Динара Кулибаева. В глобальном рейтинге они делят одну позицию — 673-ю (612-е место в 2024 году). Состояние Кулибаевых оценивается по $5,3 млрд на каждого ($5 млрд у каждого годом ранее).

Акционер ForteBank Булат Утемуратов занял седьмое место среди казахстанских бизнесменов в глобальном рейтинге миллиардеров, а его состояние увеличилось с $2,7 млрд до $3,7 млрд. Утемуратов переместился с 1238-й на 979-ю позицию в рейтинге Forbes.

Суммарное состояние шести казахстанских долларовых миллиардеров в 2025 году оценивается в $38,8 млрд ($25,4 млрд в 2024 году).

Ранее сообщалось, сколько казахстанских миллиардеров попали в мировой рейтинг Forbes.