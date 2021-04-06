Состояние пострадавших в авиакатастрофе близ Алматы оценили врачи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Состояние двух пострадавших в авиакатастрофе близ аэропорта Алматы все еще тяжелое. Об этом сообщили главный врач ГКБ №4 Саги Бейсенбеков и представитель управления общественного здоровья города Лаура Мырзагали, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Состояние стабильное, тяжелое. Продолжается наблюдение в условиях реанимации, проводятся все необходимые мероприятия для улучшения состояния здоровья», - сказал главный врач ГКБ №4 Саги Бейсенбеков.

Состояние пострадавших также прокомментировала представитель управления общественного здоровья города Алматы, руководитель Центра телемедицины Лаура Мырзагали.

«Мы боремся за их жизнь. Сейчас у них стабильно тяжелое состояние. Они находятся в ГКБ №4. С первых дней наши врачи им оказали необходимую медпомощь», - сказала в ходе брифинга спикер.

Главврач ГКБ №4 ранее сообщил, что оба пациента в сознании.

Кроме того, руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев подробно рассказал о состоянии пострадавших в авиакатастрофе и заявил, что им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, 13 марта в 17:22 возле аэропорта Алматы упал самолет АН-26. В результате погибли четыре человека. Еще двое пострадавших были доставлены в ГКБ №4 Алматы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причину падения самолета. Позже стало известно, что самолет принадлежал авиационной службе КНБ РК.