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    14:32, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Состояние пострадавших в авиакатастрофе близ Алматы оценили врачи

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Состояние двух пострадавших в авиакатастрофе близ аэропорта Алматы все еще тяжелое. Об этом сообщили главный врач ГКБ №4 Саги Бейсенбеков и представитель управления общественного здоровья города Лаура Мырзагали, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «Состояние стабильное, тяжелое. Продолжается наблюдение в условиях реанимации, проводятся все необходимые мероприятия для улучшения состояния здоровья», - сказал главный врач ГКБ №4 Саги Бейсенбеков.

    Состояние пострадавших также прокомментировала представитель управления общественного здоровья города Алматы, руководитель Центра телемедицины Лаура Мырзагали.

    «Мы боремся за их жизнь. Сейчас у них стабильно тяжелое состояние. Они находятся в ГКБ №4. С первых дней наши врачи им оказали необходимую медпомощь», - сказала в ходе брифинга спикер.

    Главврач ГКБ №4 ранее сообщил, что оба пациента в сознании.

    Кроме того, руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев подробно рассказал о состоянии пострадавших в авиакатастрофе и заявил, что им оказывается вся необходимая помощь.

    Напомним, 13 марта в 17:22 возле аэропорта Алматы упал самолет АН-26. В результате погибли четыре человека. Еще двое пострадавших были доставлены в ГКБ №4 Алматы.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причину падения самолета. Позже стало известно, что самолет принадлежал авиационной службе КНБ РК.

    Теги:
    Здравоохранение Главная Алматы Происшествия
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