Состояние местных дорог не соответствует официальной статистике – сенатор

- Во-первых, если говорить о недостатках в государственном планировании, то это касается именно дорог местного значения. По данным Министерства транспорта, 89% местных дорог находятся в нормативном состоянии. Эта цифра, учитывая жалобы населения, вызывает определенные сомнения. Несмотря на единые для всех регионов подходы к ремонту дорог, отмечается существенный разрыв в их состоянии в разрезе областей. К примеру, если в Жамбылской области в нормативном состоянии находятся 99% дорог, то в Западно-Казахстанской этот показатель почти в 2 раза ниже - только 56%, – отметил Наутиев.

По его мнению, для определения реального текущего состояния и выработки оптимального механизма финансирования ремонтных работ необходимо провести диагностику и паспортизацию всех участков местных дорог. По итогам такой диагностики определяются наиболее проблемные участки, в зависимости от характера выявленных дефектов назначаются виды ремонтов, а также прогнозирование срока службы.

- Должна быть Единая база состояния автомобильных дорог всех уровней в разрезе регионов, с реальными достоверными данными. Наш Комитет еще в 2023 году по итогам Парламентских слушаний по развитию регионов рекомендовал Правительству провести данную паспортизацию. На сегодняшний день диагностика в полном объеме проводится только на автодорогах республиканского значения. Вопрос по дорогам местного значения остается актуальным до сих пор. Это важно для определения текущего состояния и выработки оптимального механизма финансирования ремонтных работ. При этом данный механизм должен исходить только от требуемых потребностей регионов и не должен зависеть от «пробивной силы» акимов, каких-то личных предпочтений и прочих субъективных факторов, – подчеркнул депутат.





Как сообщалось ранее, в Казахстане до 2029 года модернизируют более 3 тысяч км автодорог.