В Казахстане до 2029 года модернизируют более 3 тысяч км автодорог

Заседание проходит на тему: «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог в Республике Казахстан: текущее состояние, актуальные проблемы и пути их решения».

- В прошлом году дорожными работами было охвачено 12 тыс. км, из них завершены работы на 7 тыс. км. Это такие крупные проекты, как Караганда–Алматы, Талдыкорган–Усть-Каменогорск, Актобе–Кандыагаш, мостовой переход через Бухтарминское водохранилище, путепровод на станции Шамалган и тоннель в Туркестанской области, — сообщил Марат Карабаев.

В текущем году ремонт охватил уже 13 тыс. км автодорог:

• более 2 тыс. км — реконструкция республиканской сети;

• 6,6 тыс. км — ремонт дорог между областными центрами;

• 4,2 тыс. км — местные дороги.

- До конца года планируется завершить работы на 9 тысяч километров. Также в рамках строительства и реконструкции продолжается реализация 10 переходящих проектов, протяженностью тысяча километров. Это проекты Калбатау – Майкапчагай (405 км), Курты – Конаев (67 км), Кызылорда – Жезказган (398 км), Узынагаш – Отар (42 км) и другие. До конца года планируется сдать в эксплуатацию 847 километров, в том числе участок Кызылорда-Жезказган 192 км по Кызылординской области, - добавил министр.

Он также отметил, что в стадии запуска находятся новые проекты общей протяжённостью около 2 тыс. км.

- По проекту «Актобе – Улгайсын» (234 км) планируется реконструкция до четырёх полос. Проводятся конкурсные процедуры, подписание контракта ожидается в августе текущего года. Также проводится конкурс по проекту «Караганда – Жезказган» (572 км), где подрядная организация будет определена в сентябре текущего года. Для финансирования проекта объездной дороги города Сарыагаш (102 км) будет задействован Азиатский банк развития. Заключение контрактов по проектам объездных дорог городов «Атырау – Доссор» (86 км), Кызылорда (26 км) и Рудный (17 км) предусмотрено на второе полугодие текущего года, - проинформировал глава ведомства.

Отдельно министр остановился на проекте «Центр–Запад», по которому сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование. В целом, по словам Марата Карабаева, до 2035 года планируется модернизировать порядка 6 тыс. км автодорог.

- Как было озвучено, в период с 2025 по 2029 годы планируется модернизация 3,2 тыс. км. По мере их завершения планируется реконструкция автомобильных дорог «Доссор – Бейнеу – Жетибай», «Актобе – Уральск» и других объектов с переводом на первую техническую категорию. В соответствии с поручением Главы государства на курултае в Атырау в 2024 году продолжается реализация среднего ремонта 10 тысяч километров дорог. В прошлом году работы начались на 5 тысячах километрах, из них завершено тысяча километров. В этом году, охват превышает более 6 тысяч километров за счет привлеченных средств БРК, - уточнил он.

Основные ремонтные работы также будут проведены на дорогах «Кандыагаш - Шалкар», «Жезказган - Петропавловск», «Атырау - Доссор», «Жанаозен – Кендерли - граница Туркменистана», «Караганда - Аягоз» и другие.