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Состоялся телефонный разговор Президентов Казахстана и Египта

24 Февраля 2022 19:32
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Состоялся телефонный разговор Президентов Казахстана и Египта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Арабской Республики Египет Абдул-Фаттахом Халилом ас-Сиси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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В ходе состоявшейся по инициативе египетской стороны беседы Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что связи между Казахстаном и Египтом имеют глубокие исторические корни. В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений, за этот период удалось добиться успехов во взаимодействии в различных сферах. Вместе с тем Президент Казахстана высказал мнение, что на сегодняшний день потенциал казахско-египетских отношений используется не в полной мере, и призвал египетского лидера наращивать сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Глава государства выразил благодарность Президенту Абдул-Фаттаху Халилу ас-Сиси и всему египетскому народу за поддержку и солидарность, проявленную во время январских событий.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что ситуация в нашей стране стабилизировалась, принимаются меры по реализации новой стратегии социально-экономических преобразований. Как заявил Президент, народ Казахстана с уверенностью смотрит в будущее.

В завершение беседы Глава нашего государства пригласил Абдул-Фаттаха Халила ас-Сиси посетить нашу страну в удобное для него время.



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#Президент Казахстана   #Египет  
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