+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 8 °С
USD 429.01 EUR 506.4
RUB 5.62 CNY 64.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Эмиром Катара

11 Ноября 2020 18:01
Поделиться:
Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Эмиром Катара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Новости по теме
Выступление Президента Казахстана на заседании Совета глав государств - членов ШОС
Президент Казахстана принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС Касым-Жомарт Токаев подвел итоги своего выступления на саммите ШОС Региональные центры по контролю над заболеваниями предложил создать странам ШОС Касым-Жомарт Токаев

Главы государств обменялись взаимными поздравлениями по случаю праздника Маулид, а также рассмотрели текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами.

Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани высоко оценили усилия, направленные на дальнейшее укрепление взаимоотношений между Казахстаном и Катаром, несмотря на сдерживающее влияние пандемии коронавируса на международные отношения.

Президент Казахстана поблагодарил Эмира Катара за оказанную гуманитарную помощь в виде оборудования, необходимого нашей стране в борьбе с эпидемией COVID-19, и отметил, что расценивает этот шаг как проявление искренней дружбы.

Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бин Хамад Аль Тани подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении двусторонних торгово-экономических и инвестиционных отношений. Собеседники обсудили возможности взаимодействия между Казахстаном и Катаром в реализации масштабных проектов в банковской, финансовой, транспортной, логистической, энергетической, сельскохозяйственной, туристической и других сферах согласно договоренностям, достигнутым на высшем уровне в 2019 году. В данном контексте лидеры двух стран согласились поддержать обмен официальными и деловыми делегациями.

В завершение беседы шейх Тамим бен Хамад Аль Тани принял приглашение Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан с визитом в следующем году.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив