Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали сообщил Telegram‑канал Главы государства, передает МИА «Казинформ».

Как отмечается, подробности будут позже.