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Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
2 Марта 2022 22:47
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали сообщил Telegram‑канал Главы государства, передает МИА «Казинформ».
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Как отмечается, подробности будут позже.
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