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Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским

2 Марта 2022 22:47
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Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали сообщил Telegram‑канал Главы государства, передает МИА «Казинформ».

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Как отмечается, подробности будут позже.


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#Президент Казахстана   #Украина  
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