24 Июля 2022 04:42

Состоялась церемония встречи Президента РК во дворце Короля «Каср Ас-Салам»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во дворце Короля «Каср Ас-Салам» состоялась официальная церемония встречи Президента Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

Начальник почетного караула отдал рапорт руководителям двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Саудовской Аравии Касым-Жомарту Токаеву и Наследному принцу Мухаммеду бен Салману бен Абдельазизу Аль Сауду представили членов официальных делегаций.

Далее Президент и Наследный принц проследовали во дворец для проведения переговоров.









Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с официальным визитом прибыл в Джидду. 23 и 24 июля планируется проведение ряда встреч с высшим руководством и деловыми кругами Королевства Саудовская Аравия.