Состоялась церемония встречи Президента РК во дворце Короля «Каср Ас-Салам»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во дворце Короля «Каср Ас-Салам» состоялась официальная церемония встречи Президента Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».
Начальник почетного караула отдал рапорт руководителям двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Саудовской Аравии Касым-Жомарту Токаеву и Наследному принцу Мухаммеду бен Салману бен Абдельазизу Аль Сауду представили членов официальных делегаций.
Далее Президент и Наследный принц проследовали во дворец для проведения переговоров.
Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с официальным визитом прибыл в Джидду. 23 и 24 июля планируется проведение ряда встреч с высшим руководством и деловыми кругами Королевства Саудовская Аравия.