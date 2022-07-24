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Состоялась церемония встречи Президента РК во дворце Короля «Каср Ас-Салам»
24 Июля 2022 04:42

Состоялась церемония встречи Президента РК во дворце Короля «Каср Ас-Салам»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во дворце Короля «Каср Ас-Салам» состоялась официальная церемония встречи Президента Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

Начальник почетного караула отдал рапорт руководителям двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Саудовской Аравии Касым-Жомарту Токаеву и Наследному принцу Мухаммеду бен Салману бен Абдельазизу Аль Сауду представили членов официальных делегаций.

Далее Президент и Наследный принц проследовали во дворец для проведения переговоров.




Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с официальным визитом прибыл в Джидду. 23 и 24 июля планируется проведение ряда встреч с высшим руководством и деловыми кругами Королевства Саудовская Аравия.


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