Сорванные сроки и затишье на стройке: кто достроит стадион в Шымкенте

Строительство одного из крупнейших стадионов страны в Шымкенте продолжит новый подрядчик. После срыва первоначальных сроков городские власти пересмотрели проект будущей арены, увеличив ее вместимость с 35 до 60 тысяч зрителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

О причинах затянувшегося строительства и дальнейшей судьбе объекта рассказал заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек. Стадион рассчитывали сдать в 2026 году, однако прежний исполнитель не уложился в утвержденный график.

— Изначально подрядчиком была определена компания «Qazaq Stroy». К сожалению, возможно, у компании не хватило возможностей либо возникли другие сложности, своевременно работы выполнены не были. Мы должны были завершить строительство в 2026 году. Поэтому на сегодняшний день подрядная организация по строительству стадиона заменена, — сообщил Сарсен Куранбек.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

Строительство продолжит Integra Construction KZ, принадлежащая предпринимателю Шахмурату Муталипу. В феврале компания подписала с акиматом Шымкента меморандум о намерениях по приватизации футбольного клуба «Ордабасы».

В июне 100-процентный государственный пакет акций клуба продали на электронных торгах компании, бенефициаром которой также является Муталип.

Смена подрядчика совпала с пересмотром самого проекта. Вместимость трибун решено увеличить с 35 до 60 тысяч зрителей. Сарсен Куранбек объяснил это перспективой проведения в Шымкенте крупнейших мировых первенств.

— С учетом современных тенденций мы решили увеличить вместимость стадиона с 35 до 60 тысяч мест. Недавно вы видели, что стадион в Бишкеке, в Кыргызстане, также строится на 51 тысячу зрителей. Если мы хотим проводить крупнейшие соревнования уровня УЕФА и ФИФА, вместимость такого стадиона должна составлять не менее 50 тысяч мест. Поэтому мы приняли решение увеличить стадион в Шымкенте до 60 тысяч, — сказал заместитель акима.

Проект на 35 тысяч мест сейчас корректируют. Ранее забитое свайное поле полностью сохранят, изменения затронут верхнюю часть сооружения. Базовый объем работ профинансируют из бюджета, расширение трибун оплатит новый частный партнер.

— Расходы на предусмотренные проектом 35 тысяч мест будут покрыты за счет бюджета. Дополнительные затраты на увеличение вместимости с 35 до 60 тысяч мест возьмет на себя утвержденная подрядная компания «Integra Construction KZ», которая сегодня является владельцем футбольной команды «Ордабасы». Достигнуто соглашение в рамках государственно-частного партнерства, — проинформировал Сарсен Куранбек.

Сейчас строительная площадка пустует. Заместитель акима подтвердил отсутствие рабочих на территории, связав это с юридическими формальностями.

— Задержка строительства была связана не только с процедурными вопросами, трудности возникли и со стороны «Qazaq Stroy». Именно эта компания задержала работы, поэтому мы сменили подрядчика. Сейчас идет процесс передачи проектно-сметной документации, ее необходимо принять и передать. Недавно один из телеканалов показал, что на объекте нет ни одного человека и строительство не ведется. Да, сейчас там действительно никого нет, потому что объект еще никто не принял. На все эти процедуры требуется время. После того как объект примут и приступят к работе, строительство продолжится, — пояснил Сарсен Куранбек.

Как выкупали землю под стадион

Отдельно заместитель акима прокомментировал вопросы, возникшие вокруг земельных участков на территории будущего стадиона. По его словам, для государственных нужд выкупили 190 участков площадью преимущественно по восемь соток. Общая площадь приобретенной земли составила около 2 100 соток.

Сарсен Куранбек опроверг распространяемые в соцсетях слухи о десятикратном завышении стоимости участков, подчеркнув, что расценки формировала лицензированная оценочная организация, при этом предложенная собственникам цена была ниже рыночной на тот период.

— При выкупе земли для государственных нужд ее стоимость сначала определяет оценочная компания. Всего мы приобрели около 2 100 соток. Эксперты оценили сотку в диапазоне от 1,4 млн до 1,7–1,8 млн теңге. Если посмотреть цены того времени на специализированных сайтах, в том числе на «Krisha.kz», рыночная стоимость доходила примерно до 2,5 млн теңге за сотку, — рассказал он.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

Некоторые владельцы не согласились с оценкой и обратились в суд. В одном из таких случаев стоимость восьми соток увеличилась с 14 до 20 млн теңге.

— Один участок площадью восемь соток оценили примерно в 14 млн теңге. Собственник обратился в суд, землю оценили уже из расчета 2,5 млн теңге за сотку. В результате стоимость восьми соток пересчитали до 20 млн теңге, и эту сумму взыскали с нас. Поэтому хочу подчеркнуть, что при оценке и выкупе земли для строительства стадиона акимат не допустил никаких нарушений законодательства, — заявил заместитель акима.

Сарсен Куранбек также отверг предположения о возможной связи прежних владельцев участков с городскими властями.

— Ни один из владельцев этих земель не имеет отношения к акимату или его сотрудникам. Вопрос какой-либо аффилированности здесь вообще не стоит, — сказал он.

Еще один вопрос касался целевого назначения земли. Заместитель акима утверждает, что после получения Шымкентом статуса города республиканского значения в 2018 году его не меняли.

— В социальных сетях распространялась информация, что целевое назначение этих участков в Шымкенте меняли несколько раз. Это тоже неправда и не соответствует действительности. Назначение земель менялось раньше, когда эта территория относилась к Сайрамскому району Южно-Казахстанской области. С 2018 года, когда Шымкент получил статус города республиканского значения, целевое назначение этих участков не менялось ни разу, — сообщил Сарсен Куранбек.

Городские власти, по его словам, готовы предоставить документы, связанные с оценкой и выкупом участков.

Сдвинулись в Шымкенте и сроки строительства нового театра оперы и балета, которым также занималась компания «Qazaq Stroy». Сарсен Куранбек связал это с трудностями со стороны подрядчика и процедурными вопросами. Сейчас проектно-сметная документация проходит экспертизу. После получения заключения планируется приступить к строительству.

Напомним, в июне 2024 года в микрорайоне Туран-2 заложили капсулу на месте будущего стадиона. Тогда арену проектировали на 35 тысяч зрителей и планировали завершить строительство в 2026 году.

В ноябре 2025 года стало известно об отставании от первоначального графика. В акимате сообщали, что от подрядчика ожидали более быстрого начала работ. Дополнительное время потребовалось и на оформление земли, поскольку часть участков находилась в частной собственности, споры с отдельными владельцами дошли до суда.

Весной 2026 года городские власти назвали еще одну причину переноса сроков. Изначально под стадион оформили участок площадью 20,9 га. Во время проектирования потребовалось дополнительно выделить 6,24 га, процедура изъятия земли для государственных нужд заняла время. На тот момент на площадке устанавливали винтовые сваи, подрядчиком оставалось ТОО «Qazaq Stroy», проектно-сметная документация находилась в разработке.

Сегодня домашней ареной ФК «Ордабасы» остается Центральный стадион имени Кажымукана Мунайтпасова, построенный в 1969 году и рассчитанный примерно на 18 тысяч зрителей. При этом матчи шымкентского клуба регулярно собирают полные трибуны.