Футбольный клуб «Ордабасы» официально продан за 156,9 млн тенге

Футбольный клуб «Ордабасы» официально перешел в частную собственность. На электронных торгах был продан 100-процентный государственный пакет акций клуба, ранее находившийся на балансе управления физической культуры и спорта Шымкента, передает корреспондент агентства Kazinform.

Итоговая стоимость сделки составила 156 млн 913 тыс. тенге.

Приватизация шымкентского клуба проходила в два этапа. Первые торги назначили на 28 мая 2026 года со стартовой ценой 224,1 млн тенге, что соответствовало оценочной стоимости актива. Аукцион не состоялся из-за отсутствия потенциальных покупателей.

Повторные торги прошли 16 июня. К этому времени стартовую стоимость «Ордабасы» снизили до 156 млн 912 тыс. тенге. На этот раз интерес к активу проявил один участник, которому и был продан футбольный клуб, что всего на тысячу тенге выше стартовой стоимости лота.

В управлении физической культуры и спорта подтвердили, что новым собственником клуба стала компания, бенефициаром которой является Шахмурат Муталип.

Напомним, в феврале 2026 года акимат Шымкента и компания Integra Construction KZ, принадлежащая предпринимателю Шахмурату Муталипу, подписали меморандум о намерениях по приватизации футбольного клуба.

Документ, как выяснилось, не освобождал стороны от обязательного проведения открытых торгов, поэтому продажа клуба осуществлялась через официальный аукцион.

Вместе с тем до завершения процедуры приватизации клуб продолжал финансироваться за счет бюджета. В январе 2026 года через государственные закупки на эти цели было предусмотрено 1,8 млрд тенге.

Для нового собственника предусмотрен ряд обязательств:

* в течение 10 лет сохранить спортивный профиль деятельности клуба и не менее двух третей штатной численности сотрудников;

* обеспечивать участие команды в соревнованиях исключительно от имени Шымкента;

* развивать детский и женский футбол;

* привлекать иностранных игроков и специалистов только за счет собственных средств.

Кроме того, на протяжении десяти лет запрещается передавать акции клуба в залог или обременять их иным способом. Новый владелец также не сможет изменить название и логотип команды без согласования с управлением физической культуры и спорта.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить приватизацию футбольных клубов и передать их в частные руки.

После поручения Главы государства казахстанские футбольные клубы начали поэтапно переходить под управление частных инвесторов. В апреле 2026 года процесс приватизации всех 16 клубов Казахстанской Премьер-лиги был завершен.