Миллион за голы и звезды на матчах: первые итоги приватизации футбольных команд в Казахстане

Еще осенью 2025 года футбольные команды, перешедшие или переходившие из государственной собственности в частную, можно было пересчитать по пальцам. Это были «Тобол», «Елимай», «Женис», «Улытау» и «Кызыл-Жар»

К середине апреля 2026 года число частных команд в КПЛ официально достигло 100%. Правда, большая часть ставших официально частными команд еще продолжает получать финансирование из госбюджета, но уже не напрямую, а через госзакупки. По планам, сокращение объемов госфинансирования будет поэтапным и спустя несколько лет полностью прекратиться.

Процедуру перерегистрации из всех команд высшего дивизиона футбольного первенства страны не проходил только алматинский «Кайрат», который уже с 2012 года является частным и выбранная владельцем модель развития сегодня приносит значимые результаты.

Понятно, что частный инвестор, только приняв на баланс клуб, в одночасье не сможет кардинально поменять ситуацию — строительство собственных академий и обновление инфраструктуры требует времени. Однако, инвесторы за короткое время постарались привнести свежее дыхание в приобретенные клубы и так или иначе заявить о себе.

«Окжетпес»

Кокшетауский «Окжетпес», прошедший процедуру приватизации, уже несколько раз оказывался в центре внимания СМИ. Новый владелец — известный казахстанский аграрий Иван Сауэр, став учредителем общественного фонда «Окжетпес», озвучил суммы премиальных для футболистов. Так, за каждый гол он обещал игроку команды 1 млн тенге, если этот гол становился ответным, то его автору полагалось 2 млн, также на 1 млн может претендовать вратарь команды, если оставит свои ворота в неприкосновенности. Однако такой подход вызвал вопросы у самих футболистов, ведь футбол — командная игра.

Как выяснилось после одного из матчей отдельные футболисты получили по 4-5 миллионов, команда собралась и решила, что такой подход не совсем справедлив и предложила делить премии между всеми игроками. Мотивация, к слову, дала свои плоды — после шести туров команда идет на пятом месте.

Еще одним поводом для появления в новостях стало назначение на должность директора известного спортивного журналиста Ербола Каирова. Хотя, в том, что руководство командой доверяют нашему коллеге, ничего удивительного нет. Столичным «Женисом» тоже руководит спортивный журналист Айдын Кожахмет, а в мировой практике спортивному журналисту Эндрю Парсонсу доверили быть президентом Международного паралимпийского комитета.

«Ордабасы»

Масштабно и со звездными гостями проходят домашние матчи шымкентского «Ордабасы» в КПЛ после того, как владельце команды стал известный бизнесмен и по совместительству президент Казахстанской федерации бокса Шахмурат Муталип. В шестом туре, например, специальным гостем матча «Ордабасы» — «Окжетпес» в Шымкенте стал чемпион мира WBO Жанибек Алимханулы. Кроме него, на игру пришли звезды эстрады. Перед матчем для болельщиков выступил певец ARTUR, а в перерыве — Торегали Тореали.

Команда после шести туров занимает уверенную вторую строчку в КПЛ и уже показала на футбольном поле и за его пределами, что намерена завершить сезон-2026 как минимум с медалями.

«Актобе»

Где пока не удалось получить положительный эффект от приватизации, так это в Актобе. Местную одноименную команду в 2026 году приобрел бизнесмен Нурлан Артыкбаев. Однако, «Актобе» пока выступает далеко не на том уровне, на котором ее привыкли видеть болельщики и специалисты. И это несмотря на громкий трансфер — в межсезонье состав клуба пополнил чемпион Европы 2016 года португалец Нани. Не помогает пока и смена тренера — Николай Костов был отправлен в отставку, вместо него на капитанский мостик назначен Таркович. Преданные фанаты команды требуют отставки директора клуба Армана Оспанова, считая, что именно его действия могли привести к нынешнему положению дел как в спортивном, так и в других планах. Остались у болельщиков большие вопросы к трансферной политике клуба.

В итоге отставка Оспанова все-таки состоялась. Имя его преемника пока официально не объявлено, но по предварительной информации одним из кандидатов является иностранный специалист Важа Тархнишвили — бывший спортивный директор и генеральный директор «Шериф» Тирасполь.

Сейчас «Актобе» после шести туров занимает 10 место.

«Атырау»

Самый западный клуб Казахстанской Премьер-лиги — «Атырау» — пару дней назад тоже стал частным. В ходе состоявшегося тендера команду продали новому владельцу за 77 млн тенге. Кто стал владельцем команды, пока не сообщалось, но идущий после шести туров КПЛ на девятом месте клуб однозначно ждут большие перемены.

«Кайсар»

Клуб из Кызылорды, идущий на 13 месте после шести туров, обрел инвестора в лице предпринимателя Исламгали Козбакова. Несмотря на переход клуба к частному владельцу, на подготовку и участие команды в чемпионате выделяются деньги из бюджета. Инвестор обязался построить современную футбольную академию и учебно-тренировочную базу в соответствии с международными стандартами. В академии будут медицинский центр для футболистов, восемь открытых футбольных площадок и крытый манеж. Должна быть построена гостиница для приезжающих команд. Инвестор обязан полностью выполнить утвержденный стратегический план развития клуба.

Пока клуб не лишен госфинансирования, но заявлено, что объем выделяемых государством средств будет ежегодно поэтапно сокращаться. https://www.inform.kz/ru/pochemu-vlasti-kizilordi-prodolzhayut-finansirovat-chastniy-fkkaysar-750160?ysclid=mkp48i0mrj898483873 По прошествии установленного времени планируется, что клуб будет полностью финансировать себя сам.

В команде заявили о себе громким трансфером в межсезонье — игроком «Кайсара» стал нигериец Виктор Мозес, ранее выступавший за такие гранды, как «Челси» и «Ливерпуль».

Реализация в процессе

Одной строкой упомянем о командах КПЛ, которые только-только привыкают к своему новому статусу и пока еще не отметились громкими трансферами или новостями.

В «Женис» (Астана) пришел крупный инвестор Михаил Ломтадзе. Новый инвестор планирует создать на базе клуба детскую футбольную академию мирового уровня.

21 марта 2026 года было объявлено, что новым владельцем клуба «Туран» стал казахстанский предприниматель Динмухамет Идрисов. Новый владелец обязан соблюдать ряд условий, включая создание юношеской академии, сохранение профиля клуба и участие в Премьер-лиге Казахстана с 2027 года.

В «Кызылжар» (Петропавловск) пришел инвестор в лице бизнесмена Сергея Кана. На данный момент осуществляется совместное финансирование клуба инвестором и акиматом Северо-Казахстанской области (СКО) в течение переходного периода.

В структуре клуба «Елимай» (Семей) появился акционер из частного бизнеса. Де-факто на сегодняшний день «Елимай» — это частно-государственный проект, который перешел от чисто государственного управления к модели с участием частного капитала, став НАО

По состоянию на начало 2026 года футбольный клуб «Астана» находится в процессе перехода из государственной собственности в частную (коммерциализация). На апрель 2026 года вопрос передачи прорабатывается, клуб оставался самостоятельным юридическим лицом. Хотя формально процесс может завершаться, клуб перестал финансироваться напрямую из бюджета как сугубо государственная структура и передается инвесторам.

Футбольный клуб «Жетысу» (Талдыкорган) в настоящее время не является государственным, а функционирует в форме общественного фонда. Из бюджета поддержка футбола в регионе сегодня осуществляется исключительно через механизм государственного социального заказа.

ФК «Улытау» (Жезказган) — это частное юридическое лицо, существующее на государственные деньги, так как сообщалось о выделении на нужды футбола в области Улытау более 1,3 миллиарда тенге.