Сопоставительный контроль ЭСФ в Казахстане: что изменится с 2026 года

— Камеральный контроль электронных счет-фактур применяется налоговыми органами с 2019 года и является действующим механизмом. Со следующего года камеральный контроль будет упразднен, и вводится сопоставительный контроль выписки электронных счет-фактур. В целом уплата налогов и платежей, установленных законом, — это конституционная обязанность каждого гражданина, поскольку именно они формируют бюджет и Национальный фонд. Поэтому для обеспечения экономической безопасности страны налоговые органы принимают меры по соблюдению налогового законодательства, — сказал он на брифинге в КГД.

По словам Ернара Таубекова, при подготовке нового Налогового кодекса рассматривались различные методы налогового администрирования, направленные на недопущение выписки фиктивных ЭСФ. В итоге был выбран именно сопоставительный контроль.

— Раньше после направления уведомления налогоплательщикам предоставлялось 30 рабочих дней на его исполнение. Теперь срок сокращен до 10 рабочих дней. Причина в том, что в течение 30 рабочих дней налогоплательщики с признаками лжепредпринимательства успевали продолжать незаконную деятельность. Тридцать рабочих дней — это 45 календарных дней, и за это время они могли выписать большое количество счет-фактур. Чтобы исключить такие действия, мы сократили срок до 10 рабочих дней. Если налогоплательщик согласен с уведомлением, он исполняет его путем отзыва указанных счет-фактур. Если не согласен — предоставляет документы и пояснения по товарам и работам, указанным в уведомлении. Срок рассмотрения этих документов продлен до 5 рабочих дней, — сообщил представитель Комитета.

По его данным, за 10 месяцев этого года выявлено 3100 налогоплательщиков с признаками выписки фиктивных счет-фактур. Общая сумма подозрительного оборота составляет почти 1 трлн тенге.

— Если бы срок исполнения уведомления был сокращен ранее, эта сумма была бы значительно меньше. Сейчас после отправки уведомления у них есть 45 дней. Допустим, налогоплательщик ежедневно выписывает хотя бы одну фиктивную счет-фактуру на 100 млн тенге — за 45 дней это уже 4,5 млрд тенге. Как правило, такие налогоплательщики вообще не отвечают на уведомления. У них нет ответственных специалистов, директор и учредитель не участвуют в хозяйственной деятельности, на их имя не выписываются никакие счета-фактуры. Это компании, открытые на подставных лиц. Используя их электронно-цифровые подписи, они выписывают фиктивные документы, — отметил Ернар Таубеков.

