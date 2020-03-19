Сооронбай Жээнбеков поздравил Касым-Жомарта Токаева с годовщиной президентства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главы государств обсудили вопросы взаимодействия в противодействии распространению коронавируса.

По мнению президентов, согласованные действия исполнительных органов двух соседних стран имеют важное значение в борьбе против эпидемии.

Собеседники также обменялись мнениями о перспективах торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном.

Сооронбай Жээнбеков поздравил Касым-Жомарта Токаева с годовщиной президентства, а также передал добрые пожелания Елбасы Нурсултану Назарбаеву.