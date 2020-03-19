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Сооронбай Жээнбеков поздравил Касым-Жомарта Токаева с годовщиной президентства
19 Марта 2020 12:18
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Главы государств обсудили вопросы взаимодействия в противодействии распространению коронавируса.
По мнению президентов, согласованные действия исполнительных органов двух соседних стран имеют важное значение в борьбе против эпидемии.
Собеседники также обменялись мнениями о перспективах торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном.
Сооронбай Жээнбеков поздравил Касым-Жомарта Токаева с годовщиной президентства, а также передал добрые пожелания Елбасы Нурсултану Назарбаеву.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, Кыргызстан, Пневмония в Китае,
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