+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 16 °С
USD 439.32 EUR 482.94
RUB 5.64 CNY 62.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сооронбай Жээнбеков поздравил Касым-Жомарта Токаева с годовщиной президентства

19 Марта 2020 12:18
Поделиться:
Сооронбай Жээнбеков поздравил Касым-Жомарта Токаева с годовщиной президентства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Глава государства принял Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова
Год назад мне выпала честь принять управление страной из рук политика глобального масштаба - Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обсудили ситуацию с распространением пандемии коронавируса Глава государства провел совещание с акимами Нур-Султана и Алматы

Главы государств обсудили вопросы взаимодействия в противодействии распространению коронавируса.

По мнению президентов, согласованные действия исполнительных органов двух соседних стран имеют важное значение в борьбе против эпидемии.

Собеседники также обменялись мнениями о перспективах торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном.

Сооронбай Жээнбеков поздравил Касым-Жомарта Токаева с годовщиной президентства, а также передал добрые пожелания Елбасы Нурсултану Назарбаеву.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, Кыргызстан, Пневмония в Китае,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив