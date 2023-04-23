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Сообщение на мобильный со звуковой сиреной будут отправлять жителям Великобритании при ЧС

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
23 Апреля 2023, 18:46
Сообщение на мобильный со звуковой сиреной будут отправлять жителям Великобритании при ЧС Фото: bbc.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большинство граждан Великобритании будут получать тестовое экстренное оповещение о чрезвычайной ситуации - прямо на экране своих мобильных телефонов или планшетных компьютеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

Таким образом власти страны впервые проверяют систему, которая может пригодиться в случае масштабных происшествий.

«Это тест Emergency Alerts, новой службы правительства Великобритании, которая предупредит вас, если поблизости возникнет угрожающая жизни чрезвычайная ситуация, - будет сказано на экране. - В реальной чрезвычайной ситуации следуйте инструкциям в оповещении, чтобы обезопасить себя и окружающих».

Сообщение будет сопровождаться пронзительным звуком сирены или вибрацией продолжительностью около 10 секунд. Этот звук будет слышан даже если на телефонах включен беззвучный режим.

Оно будет работать только на устройствах с современными версиями операционных систем, работающих в мобильных сетях 4G и 5G. Предполагается, что предупреждения получат 90% британских мобильных телефонов.

По словам вице-премьера страны Оливера Даудена, никаких действий со стороны населения не потребуется, хотя некоторые спортивные мероприятия и театральные представления будут приостановлены на время тестирования.

Новая система будет использоваться при наводнениях, лесных пожарах или террористических атаках.


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