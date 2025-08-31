Солнце готовит удар: область 4917 развернулась к Земле

Несмотря на накопленные в ней большие запасы энергии, она пока не произвела значительных выбросов в сторону планеты. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и ИСЗФ СО РАН.

По словам специалистов, активная область 4917, которая привлекла внимание мировых центров космической погоды из-за своего быстрого роста и внушительных размеров, ночью оказалась на центральном солнечном меридиане, то есть на прямой линии Солнце-Земля. В течение ближайших двух суток она будет представлять собой наибольшую опасность для Земли, начиная с момента своего формирования.

Ученые уточнили, что в каталоге эта область получила категорию «Beta-Gamma-Delta», что указывает на ее высокую сложность и размер. До пятницы ее классификация была «Beta-Gamma».

Несмотря на значительные энергетические запасы, на данный момент в этой области не было зафиксировано ни одной мощной вспышки. Однако наблюдается интенсивное нагревание окружающей короны, что привело к увеличению ее теплового излучения в три-пять раз за последние несколько дней.

Между тем на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности М. Об этом сообщает Институт прикладной геофизики. Она длилась 23 минуты.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.