Солнечными батареями и водяными скважинами призвал обеспечить сельчан Бердыбек Сапарбаев

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В ходе актива по обсуждению Послания Главы государства аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев озвучил ряд проблемных вопросов сферы агропромышленного комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Актюбинская область - самая удобная для развития животноводства. У нас есть 25 млн гектаров пастбищ, а в некоторых южных районах скот можно пасти 10 месяцев в году. Однако в сельском хозяйстве нет крупных транснациональных компаний. Главный вопрос - это увеличение производства сельскохозяйственной продукции - зерновых и мяса. Президент страны, выступая с Посланием, привел в пример 4 лучших хозяйства, но там нет актюбинских хозяйств. Слабо в регионе развивают орошаемые земли. В год надо увеличивать орошаемые земли на 8-10 тысяч га, через 2 года их должно быть не менее 50 тысяч га, чтобы в целом довести площади орошаемых земель до 100 тысяч га», - отметил аким.



Также Б.Сапарбаев призвал сельхозпроизводителей заниматься наряду с животноводством и земледелием.

«Предупреждаю руководителей сельхозформирований. Если вы занимаетесь земледелием, надо развивать и животноводство тоже. Кроме того, если будут низкие урожаи, будем отбирать земли, есть ведь закон о неэффективном использовании земель. У некоторых земли по 10 тысяч гектаров, а урожаи получают низкие - по 5 центнеров», - добавил аким.



Б.Сапарбаев коснулся вопроса развития возобновляемых источников энергии в сельской местности, поручив своему заместителю наладить работу по установке солнечных батарей, проведению скважин в отдаленных мелких населенных пунктах взамен подведения линий электропередач, водо и газопроводов, что является неэффективным расходованием государственных средств.

«В населенном пункте стоят 50 домов, а мы проводим им на 1,5 млрд тенге свет, газ, воду. Почему бы им солнечные батареи не поставить, не вырыть скважины?», - заметил аким области.