Солнечную электростанцию намерены построить в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в Казыгуртском районе Туркестанской области будет построена солнечная электростанция мощностью 50 мвт. Об этом сегодня на брифинге сообщил аким района Азизхан Исмаилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Всего в прошлом году в Казыгуртском районе реализовано 65 проектов по развитию малого и среднего бизнеса.

«В этом году мы планируем реализовать 12 проектов на сумму 26,7 млрд тенге. В их числе планируется строительство солнечной электростанции общей мощностью 50 МВт в сельском округе Шанак стоимостью 23,8 млрд тенге. В настоящее время земельный вопрос полностью решен, составлен меморандум с инвесторами. Кроме того, рассматривается вопрос строительства бойни стоимостью 1,1 млрд тенге с 25 новыми рабочими местами. Его общая мощность составляет 10 000 голов крупного рогатого скота в год. Кроме того, на производственном предприятии «Ынтымак» строится ГЭС мощностью 1,3 МВт. Он будет сдан в эксплуатацию в сентябре этого года. В прошлом году объем инвестиций, направленных в основной капитал, достиг 23,1 млрд тенге, а объем производства сельскохозяйственной продукции – 66,7 млрд тенге», - проинформировал Азизхан Азимханулы.

Кроме того, в рамках проекта Главы государства «Ауыл аманаты» в пилотном режиме реализуются в сельских округах Шарбулак и Шанак. В частности, реализованы проекты по молочному направлению в Шарбулакском сельском округе Шарбулак и по мясному направлению в сельском округе Шанак.

Также, согласно распоряжению Главы государства о создании 100 постоянных рабочих мест на 10 тысяч жителей, к концу 2022 года в районе создано 1421 новое рабочее место, годовой план выполнен в два раза больше. В этом году планируется создать 1152 новых рабочих мест, а по итогам 3 месяцев создано 309 новых рабочих мест.

Следует отметить, что к концу года 59 из 62 населенных пунктов района будут охвачены питьевым водоснабжением, 49 - природным газом, 98,4 процента - централизованной электросетью. Также отремонтировано 28 областных и внутренних дорог.