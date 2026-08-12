Солнечное затмение вызвало ажиотажный спрос на защитные очки в Европе

Ожидаемое затмение Солнца в 19:19 часов 12 августа европейского времени вызвало ажиотажный спрос на специальные защитные очки в Бельгии, Франции, Испании и других странах ЕС, где можно будет наблюдать за данным явлением, передает собственный корреспондент Kazinform в Брюсселе.

Так, в ряде населенных пунктов Бельгии сегодня перед аптеками и оптиками образовались длинные очереди желающих видеть затмение через защитные очки.

По данным бельгийских СМИ, в городе Веттерен (провинция Восточная Фландрия) аптекарь Ан-Софи Де Бак в срочном порядке организовала доставку 10 тысяч сертифицированных очков из Германии.

Два водителя выехали в Мюнхен и вернулись ночью. Уже в 7 утра у аптеки выстроилась очередь. Полиция и волонтеры помогали регулировать поток людей и движение транспорта. Некоторые покупатели приобретали по несколько пар сразу — для родственников и соседей.

Аналогичная ситуация наблюдается по всей стране. Ассоциация профессиональных оптиков и оптометристов Бельгии (APOOB) ранее сообщала, что запасы очков практически исчерпаны. Основной поставщик — публичная обсерватория Urania в Хове — реализовала более 130 тысяч пар и закрыла интернет-магазин из-за невозможности оперативно обрабатывать заказы. Очки, соответствующие стандарту EN ISO 12312-2 и имеющие маркировку CE, также продавались в супермаркетах и обсерваториях, однако и там спрос значительно превысил предложение.

Напомним, что в Бельгии 12 августа будет наблюдаться частное солнечное затмение. В Брюсселе затмение начнется в 19:19 и максимальная фаза наступит около 20:13 по местному времени, когда Луна закроет примерно 89,5% солнечного диска. Солнце в этот момент будет находиться низко над горизонтом на западе. Полная фаза затмения пройдёт севернее — через Гренландию, Исландию, северную часть Атлантического океана и Испанию.

Где увидеть главное затмение 2026 года — читайте здесь.