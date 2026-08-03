Солдат-срочник выпал из окна четвертого этажа воинской части в Алматинской области

3 августа в воинской части № 32363 в городе Конаев военнослужащий срочной службы получил травмы в результате падения из окна четвертого этажа, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Республики Казахстан сообщили, что пострадавший был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая специализированная медицинская помощь. Его состояние находится под постоянным наблюдением врачей.

— По имеющимся данным, до происшествия военнослужащий жалоб на условия прохождения воинской службы не высказывал. Накануне он встречался со своими родителями, прибывшими в воинскую часть, при этом каких-либо обращений или заявлений с их стороны также не поступало, — говорится в сообщении.

По данному факту Военно-следственным управлением МВД РК возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные мероприятия.

Министерство обороны также назначило служебную проверку и создало специальную комиссию. Ситуация находится на особом контроле.

В РОО «Комитет солдатских матерей «Сердца матерей» сообщили, что сразу после поступления информации представитель организации выехала в воинскую часть, а затем посетила пострадавшего военнослужащего в медицинском учреждении.

Представитель комитета также встретилась с отцом и бабушкой солдата, побеседовала с командованием воинской части и военнослужащими, находившимися вместе с ним в наряде, и получила первичную информацию об обстоятельствах произошедшего.

— Сейчас самое главное — жизнь и здоровье солдата. Искренне желаем ему сил и скорейшего восстановления и надеемся, что врачи сделают все возможное, — отметили в организации.

В Комитете солдатских матерей подчеркнули, что до завершения расследования делать преждевременные выводы не следует. В организации также призвали воздержаться от распространения слухов и непроверенной информации.

— Каждое обстоятельство должно быть тщательно и объективно установлено компетентными органами, — добавили в комитете.

Ранее сообщалось о том, что сбежавшего из воинской части солдата нашли в 20 км от Усть-Каменогорска.