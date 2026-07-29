Сбежавшего из воинской части солдата нашли в 20 км от Усть-Каменогорска

Военнослужащего срочной службы, самовольно покинувшего место несения службы в одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона, задержали сотрудники военной полиции Вооруженных сил Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщили в Главном управлении военной полиции ВС РК. По данным ведомства, рядового Мархана А.Е. обнаружили в 20 километрах от областного центра и доставили в отдел военной полиции. Там уточнили, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, причиной самовольного ухода стала тоска по дому.

В ходе разбирательства военнослужащий также сообщил, что в отношении него не было фактов неуставных взаимоотношений или превышения должностных полномочий со стороны командиров и сослуживцев.

Напомним, ранее появилась информация о том, что солдата-срочника разыскивают в Усть-Каменогорске.