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Сократить посевы хлопка могут в Туркестанской области

3 Февраля 2023, 22:05
Сократить посевы хлопка могут в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Туркестанской области Ермек Кенжеханулы посетил Жетысайский, Мактааральский, Шардаринский районы и встретился с фермерами, занимающимися выращиванием хлопка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Цель встречи - обсудить все вопросы в этой области и содействовать сельчанам, которые до сих пор не могут получить деньги за свой хлопок. Задолженность хлопкоперерабатывающих заводов перед крестьянами составляет 1,6 млрд тенге.

В совещании приняли участие аким Жетысайского и Мактааральского районов, руководители хлопчатобумажных заводов и микрофинансовых организаций региона, фермеры районов, занимающиеся выращиванием хлопка.

В ходе совещания крестьяне и руководители хлопчатобумажных заводов пришли к общему соглашению и получили ответы на свои вопросы.

«В 2022 году хлопок был посеян на 126,3 тысячи гектарах, было собрано 361,8 тысячи тонн продукции. В этом году посевные площади хлопчатника планируется уменьшить на 14,9 тысячи га и разместить на 111,4 тысячи га. Из-за геополитической ситуации экспорт хлопка-волокна затруднен. Это напрямую влияет на стоимость», - сказал Е. Кенжеханулы.

Акимат продолжит проводить встречи и совещания с владельцами хлопкоперерабатывающих заводов в целях защиты интересов агроформирований.

Фото: www.facebook.com/agilecottonfarm
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