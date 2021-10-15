Сохранить или засыпать - какая судьба ждет озеро Малый Талдыколь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Долгое время не стихают споры между акиматом и экоактивистами. Стороны не могут прийти к единому мнению и решить дальнейшую судьбу водоема Малый Талдыколь. С одной стороны, город, который нуждается в расширении и дальнейшей урбанизации, а с другой – природа отчаянно цепляется за остатки свободной территории. BaigeNews.kz обсудил ситуацию с разными сторонами конфликта,передает МИА «Казинформ».

Ключевым моментом, ставшим причиной ужесточения борьбы за жизнь Малого Талдыколя, является факт того, что озеро вывели из водного фонда. По документам вместо водоема теперь числится земельный участок.

Многие не согласны с такими переменами. Местные жители привыкли считать озеро местом для отдыха и прогулок, городские власти же утверждают, что озеро высыхает, распространяет зловоние, а в его водах содержатся вредные вещества.

По словам чиновников, необходимо провести очистительные работы: устранить ил и водоросли, которые препятствуют притоку вод, питавших озеро все это время, и углубить озеро, поскольку его глубина на данный момент составляет 20 сантиметров. На облагораживание Малого Талдыколя планируется направить пять миллиардов тенге.

Да и застройщики считают, что озеро в нынешнем своем виде существовать больше не может. Району нужна инфраструктура – детские сады, больницы, жилые дома и парки. А для этого с частью акватории придется безвозвратно расстаться.

«Озеро в любом случае высохнет»

«Если озеро Малый Талдыколь не превратить в искусственный водоем, то оно высохнет. И я не понимаю тех экологов, которые болеют за экологию, но говорят, что нужно оставить все как есть. Потому что без питания, а подземных источников там нет, озеро в любом случае высохнет», – считает председатель Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев.

Он отмечает, что по данным ученых, озера Малый Талдыколь и Большой Талдыколь между собой не связаны. Поэтому их надо, как и другие водоемы в развитых столицах, благоустраивать – берега укреплять, углублять дно и тем самым сохранить озера.

«Мы эту тему с самым главным архитектором города обсуждали, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, которая именно даст решение, как сохранить природный ресурс. И если сохранять водоем так, как мы предлагаем, то, конечно, это будет самый дорогой район – самый приятный и самый востребованный. Тем более надо учитывать, что в столице дует «роза ветров» с юго-запада и в этом районе постоянно чистый воздух», – рассказал Ергалиев.

По его словам, численность населения столицы растет, и если сейчас в сельской местности проживает около семи миллионов человек, то в будущем пять миллионов человек переедет жить в областные центры, города и столицы. Поэтому потребность в жилье в Нур-Султане будет постоянно расти.

«Но куда расти городу? Расти в восточном направлении? Там уже поселок Интернациональный. Расти на север? Там промзона. Единственное остается – расти на юг и на запад, все. Больше некуда, так как земельных участков нет. С этой точки зрения в любом случае столица будет развиваться, и мы должны удовлетворять потребности людей. Этому району нужны школы, больницы и детские сады», – добавил он.

При этом спикер не отрицает необходимость сохранения озера. Нужно создать такие же условия, как в Ботаническом саду, куда прилетают лебеди и там останавливаются. По его словам, вокруг озера в любом случае будет продолжаться застройка, и в таком виде, какое оно сейчас, его оставлять нельзя. А для благоустройства нужно засыпать берега. Из-за болотистой местности невозможно укреплять берега без засыпки, потому что никакой тротуар там не удержится.

«Весь Нур-Султан на самом деле построен на небольших озерах, сам ТРЦ «Хан-Шатыр» построен на небольшом озере. Где были активисты раньше? Почему именно сейчас они вспомнили про экологию. Кто-то поддается эмоциям, кто-то оказался под влиянием, но здесь нельзя исключать разумность», – вопрошает председатель Союза строителей.

Могут ли фламинго быть «подсадными»

По словам научного сотрудника Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) Алены Кошкиной, на Талдыкольской группе озер может встречаться порядка двухсот видов птиц, гнездиться - около 60 видов. Абсолютное большинство этих птиц - мигрирующие, и Талдыколь, кроме места гнездования, является также местом кочевки.

«Птицы довольно консервативны в выборе места остановки, и когда какие-то места пропадают – это наносит ущерб их популяции, потому что они тратят силы, время для того, чтобы искать новые локации. Так как Талдыколь находится на глобальном пролетном пути, здесь очень много птиц – для них это историческое место, не просто какое-то новое, недавнее. Они здесь останавливались, когда еще города не было«, – сообщила Кошкина.

Именно поэтому птицы традиционно прилетают на эти водоемы. Уничтожение таких мест повлечет ущерб популяции, утверждает спикер. Из двухсот видов около 12-16 – краснокнижные, они находятся в казахстанской Красной книге, а также внесены в глобальные международные списки редких птиц. К таким относятся: лебедь-кликун, фламинго, большой веретенник, утка-савка.

Ранее глава Экологического альянса Азаматхан Амиртай заявил, что фламинго завезены на озеро ради хайпа. Но орнитолог отмечает, что такой вариант очень маловероятен.

«Диких птиц, теоретически, конечно, можно отловить и привезти, но надолго ли они задержатся? В данном случае по динамике, по движению птиц мы видим, что численность фламинго, которые находятся на озере, меняется постоянно. То четыре, то десять, то тринадцать особей. Они то прилетают, то отлетают на соседние озера. Мы видим, что это летающие птицы, у них не подрезаны крылья, чтобы усадить на озеро», – считает Елена Кошкина.

Специалист объяснила, что птицы покинули бы озеро, будь там неподходящие для них условия. Известно, что фламинго населяют не только соленые, пресные озера они тоже посещают.

«Серые фламинго – это молодые птицы, именно их можно видеть на Малом Талдыколе. У них есть такая особенность: молодые птицы довольно рано отделяются от взрослых и начинают летать самостоятельными группами. В данном случае, кстати, взрослые особи находятся недалеко, на Большом Талдыколе. То есть это единая группа», – рассказала орнитолог.

Оказывается, городские условия и близость человека не беспокоят птиц, если на месте обитания для них достаточно хорошие условия. Многие птицы гнездятся в городах. В Европе это не редкость.

Более того, многие птицы склонны выбирать места обитания вблизи поселений и внутри них, так как хищники, враги пернатых, избегают людей. Поэтому очень важно, чтобы городские власти не лишили птиц этого природного преимущества.

«Слова акимата расходятся с действительностью. Представитель городских властей утверждает, что озера будут сохранены в текущем виде, что только от одного кусочка водоема останется 20 гектаров, но остальные сохранят. Но на самом деле на данный момент озера преграждены дамбами, которые вызывают понижение уровня воды в них. То есть они искусственно осушаются сейчас, также продолжается их засыпка», – заявила Кошкина.

Дальнейшая судьба птиц на озере будет зависеть от того, насколько оно подвергнется изменениям в ходе облагораживания. Но если все будет идти так, как идет, это приведет к деградации мест обитания, их непригодности для птиц.

Нужны иные меры, считает спикер. Сильное изменение акватории приведет к потере птиц. Во-первых, намного меньше видов сможет там гнездиться, а во-вторых, они могут перестать рассчитывать на эти места во время остановки.

«Будет нанесен вред их здоровью и численности. В первую очередь, места гнездования – это ограниченный ресурс в природе, они не избыточные. Следует помнить, что миграция – это сложный и опасный процесс для птиц. Они сильно устают во время перелетов, не все особи долетают до места назначения. Изменение мест кочевки нанесет сильный урон популяции тех видов, что останавливаются на Талдыколе», – утверждает она.

Со временем, конечно, птицы просто перераспределятся, но ущерб уже будет нанесен. Тем более фламинго – краснокнижный вид. А любой ущерб, прямой или косвенный, нанесенный редким видам, должен быть с экологической точки зрения обоснованным. И в соответствии с законодательством нужно провести соответствующие экспертизы, чтобы выяснить, можно или нет проводить какие-либо действия, считает эксперт.

SOS Talgykol

В попытке защитить озеро и свою позицию активисты движения SOS Talgykol устраивают перформансы, флешмобы и акции протеста. Среди людей, которым небезразлична судьба водоема, много жителей близлежащих домов, утверждает участница движения Асем.

«Насколько я замечала, самые активные сторонники сохранения озера Малый Талдыколь – это люди, которые живут максимально близко к озерам. Они первыми уже сотни раз опровергли присутствие какого-либо неприятного запаха с водоемов. В этом можно самим убедиться, просто посетив Малый Талдыколь», – утверждает она.

Опровергнув наличие неприятного запаха с озера, спикер отметила, что все дело в Большом Талдыколе, который использовали в качестве накопителя сточных вод.

По словам экоактивистки, несмотря на обещания акимата приостановить засыпку водоема, работа продолжается еще более стремительными темпами.

«Заместитель акима Нурлан Солтамбеков сейчас заверяет, что засыпка приостановлена с 28 сентября, но только до выяснения точных границ. По планам застройки, на месте Малого Талдыколя намерены строить не только соцобъекты, о которых акимат везде говорит, но также туристический комплекс, гостиницы, виллы и т.п. То есть территория озер, оказавшаяся под угрозой, не ограничивается участком напротив «Зеленого квартала», – добавила она.

Асем вопрошает: зачем нужно ради всех этих объектов уничтожать сложившуюся здесь экосистему? Почему нельзя создать городской природный парк?

«Конечно, когда планируют новые районы, там должны быть соцобъекты, но это не значит, что нужно разрушать экосистемы. Это в принципе противоречит тем ценностям, которые потом будут прививать в тех же школах и детских садах», – считает активистка.

«Талдыкольская система озер и Малый Талдыколь как ее важная часть уже стали точкой притяжения в городе. Сюда семьями приходят проводить время горожане, наблюдают за птицами, проводят досуг на природе, не выезжая из города. Это такая ценная основа для городского природного парка, где можно узнавать новое о видах, с которыми мы, люди, соседствуем, и в целом узнавать больше о том, как работают природные экосистемы. В природе все взаимосвязано», – резюмировала она.

Городской природный парк

В управлении охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султана прокомментировали свою позицию по Малому Талдыколю.

По их словам, согласно статье 109 Земельного кодекса РК все земли городов и населенных пунктов используются в соответствии с их генеральными планами и проектами детальной планировки (ПДП).

Так, развитие Нур-Султана осуществляется согласно генеральному плану перспективного развития столицы, утвержденному постановлением Правительства РК от 23 декабря 2016 года за №848 и ПДП.

«При застройке нового района (улица Сыганак с севера, продолжение улицы Е22 с юга, проспект Туран с востока и улица Чингиза Айтматова с западной стороны) водная гладь водно-болотного объекта будет сохранена. При этом прилегающая часть водно-болотного объекта будет освоена. Там будут расположены социальные объекты: жилые дома, учебное заведение почти на 2,5 тысячи учащихся, детский сад, медицинский центр и другие. Будут проведены дноуглубительные работы для того, чтобы повысить уровень воды. Таким образом, болотистое место станет очищенным водоемом и территория будет благоустроена», – сообщили в ведомстве.

В управлении утверждают, что если на Малом Талдыколе не будут проведены дноуглубительные работы, то объект в течение нескольких лет полностью высохнет, так как там проходит естественный процесс высыхания воды.

Ссылаясь на экологический совет под руководством курирующего заместителя акима города Нур-Султана, отметили, что рассмотрен ряд вопросов по сохранению водоема и созданию рекреационной зоны. Поручено разработать проектно-сметную документацию с сохранением и подпиткой водного баланса, где протяженность водной глади будет простилаться на не менее 20 гектарах.

«Таким образом, будут проведены дноуглубительные работы, которые позволят очистить воду от донных, иловых и других вредных отложений, увеличить среднюю глубину, сохранить водный баланс и др. Стоит отметить, что сейчас показатели содержания главных ионов, тяжелых металлов, биогенных веществ в водно-болотном объекте превышают норму в несколько раз», – заявили в акимате.

Так что, по их словам, очистка водоема от вредных веществ, в первую очередь, благоприятно скажется на здоровье местных жителей.

«Работы по его рекультивации позволят создать полноценную набережную с созданием акватория: в дальнейшем планируется построить мост, который соединит два берега, запустить судоходство для горожан, также сохранить экоклимат с флорой и фауной. Вместе с тем на озере Талдыколь, согласно плану, появится первый в стране природный парк с заповедной и лесопарковой зоной общей территорией 5700 гектаров», – говорится в ответе городских властей.

Акимат отмечает, что уникальность создания городского природного парка заключается в том, что появляется возможность сохранения естественной среды обитания животных и редких птиц с созданием образовательных центров для учащихся колледжей и вузов.

«Естественно-научное обоснование создания городского природного парка, разработанное Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия, получило положительное заключение государственной экологической экспертизы. Как показывает мировой опыт, подобные природные парки – одни из часто посещаемых мест туристов», – проинформировали они.

С ПДП, а также с действующими отводами можно ознакомиться на официальном сайте. Вместе с тем, с населением и экоактивистами на постоянной основе проводятся встречи, организуются брифинги и интервью в средствах массовой информации, утверждают в управлении охраны окружающей среды и природопользования города.

Позиция Минэкологии

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов считают целесообразным сохранение групп озер Малого Талдыколя. Вместе с тем, отмечает вице-министр Алия Шалабекова, строительные работы и засыпка водоема определенно несут отрицательное влияние на окружающую среду, в том числе на животных.

В ведомстве сообщили, что не располагают данными о том, являются ли фламинго «подсадными», но ведут наблюдение за фауной озера уже давно:

«Необходимо отметить, что с 2019 года проводятся наблюдения за птицами на озере Малый Талдыколь. По последним наблюдениям (26 августа 2021 года) научными специалистами Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия было учтено 29 видов 4091 особь, среди которых редкие и исчезающие виды: обыкновенный фламинго – 83 особи, лебедь-кликун – три особи, черноголовый хохотун – 21 особь, красноголовый нырок – 431 особь, чибис – 33 особи».

Группа озер Малый Талдыколь в реестре водных объектов не значится, подтвердила спикер, однако, согласно статье 4 Водного кодекса, водный фонд Казахстана включает в себя совокупность всех водных объектов в пределах территории республики, включенных или подлежащих включению в государственный водный кадастр.

«В настоящее время группа озер Малого Талдыколя имеет свои границы и водный режим, обусловленный атмосферным питанием. В этой связи группу озер можно отнести к устойчивым озерам», – резюмировала Шалабекова.

Напомним, глава Министерства экологии Сериккали Брекешев прокомментировал ситуацию касательно озера Малый Талдыколь.

«С акиматом мы проводили совещание, выразили свою позицию, с которой они, в принципе, согласились. Понятно, как водный объект его рассматривать нельзя. Он не имеет сейчас подпитки, поэтому есть вероятность того, что это озеро само по себе естественным способом высохнет. С акиматом мы договорились о том, что они предусмотрят в проекте застройки этого квартала подпитку этого озера, и как водный объект он должен остаться. Места, где уже идет высыхание, должны будут засыпать, где глубоководные - акимат должен оставить водный объект», - сказал Брекешев в рамках международной конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана».

Проблема привлекла внимание даже российских блогеров. Урбанист Илья Варламов во время посещения Нур-Султана заявил, что засыпать озеро — это не просто глупость, а градостроительное преступление.