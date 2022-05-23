23 Мая 2022 17:51

Соглашение о поставке нефтепродуктов в Армению рассмотрят в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены Бюро Сената Парламента утвердили повестку дня заседания палаты, запланированного на 26 мая 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

На очередном заседании палаты депутаты планируют рассмотреть законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения».

Целью документа является создание необходимых условий для осуществления казахстанскими предприятиями поставок товаров за исключением нефти, электроэнергии, природного газа и угля в Армению, а также защита рынка от неконтролируемых перетоков нефтепродуктов в страны ЕАЭС.

Также на заседании Сената депутаты рассмотрят и законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центральноазиатского региона». Соглашение предусматривает дальнейшее развитие установившихся дружеских взаимоотношений и сотрудничества между двумя государствами.