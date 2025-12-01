Софья Берульцева принесла Казахстану «серебро» чемпионата мира по каратэ

В финале весовой категории свыше 68 килограммов Берульцева билась против Йоханны Кнер из Германии.

Победу в решающем противостоянии одержала соперница — Софья завершила мировое первенство на втором месте.

Добавим, что также медали завоевали Дидар Амирали (до 67 килограммов) и Асель Канай (до 61 килограмма). Они поднялись на третью ступень пьедестала.

