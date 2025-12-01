РУ
    23:20, 30 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Софья Берульцева принесла Казахстану «серебро» чемпионата мира по каратэ

    Софья Берульцева, выступающая за команду Казахстана по каратэ, завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Каире (Египет), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Софья Берульцева принесла Казахстану «серебро» чемпионата мира по каратэ
    Фото: olympic.kz

    В финале весовой категории свыше 68 килограммов Берульцева билась против Йоханны Кнер из Германии.

    Победу в решающем противостоянии одержала соперница — Софья завершила мировое первенство на втором месте.

    Добавим, что также медали завоевали Дидар Амирали (до 67 килограммов) и Асель Канай (до 61 килограмма). Они поднялись на третью ступень пьедестала.

    Ранее мы сообщали об исторической медали Ляззат Жусуповой на чемпионате мира по паракаратэ в Каире.

