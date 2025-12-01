23:20, 30 Ноябрь 2025 | GMT +5
Софья Берульцева принесла Казахстану «серебро» чемпионата мира по каратэ
Софья Берульцева, выступающая за команду Казахстана по каратэ, завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Каире (Египет), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
В финале весовой категории свыше 68 килограммов Берульцева билась против Йоханны Кнер из Германии.
Победу в решающем противостоянии одержала соперница — Софья завершила мировое первенство на втором месте.
Добавим, что также медали завоевали Дидар Амирали (до 67 килограммов) и Асель Канай (до 61 килограмма). Они поднялись на третью ступень пьедестала.
Ранее мы сообщали об исторической медали Ляззат Жусуповой на чемпионате мира по паракаратэ в Каире.