Ляззат Жусупова завоевала историческую медаль на чемпионате мира по паракарате

На этом турнире сборная Казахстана завоевала одну бронзовую медаль. В категории K10 (спортсмены с полной или частичной потерей зрения) наша соотечественница Ляззат Жусупова вошла в тройку лучших. Еe тренер – Мейрамгуль Дукуева.

Казахстанские спортсмены участвуют в мировом первенстве с 2017 года. Это – первая в истории медаль, завоеванная паракаратистами Казахстана на чемпионатах мира.

Также известно, что на соревнования в Каире от команды Казахстана по паракарате получили путевку и выступили три спортсмена:

Назгуль Измагамбетова (K30, спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата)

Дидар Мухамеджанов (K30, спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата)

Ляззат Жусупова (K10, слабовидящие или незрячие спортсмены)

Весной этого года на IV чемпионате Азии по паракарате, прошедшем в Ташкенте, наша команда показала отличный результат, завоевав 2 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали. Тогда Ляззат Жусупова и Назгуль Измагамбетова стали чемпионками, а Дидар Мухамеджанов завоевал бронзу.

Чемпионат мира по паракарате проводится с 2014 года, после включения дисциплины в программу Всемирной федерации карате (WKF), и с тех пор проходит регулярно. Параспортсмены выступают исключительно в дисциплине ката, демонстрируя индивидуальный комплекс технических упражнений без поединков.

Ранее стали известны итоги выступления Казахстана на Сурдлимпийских играх-2025.