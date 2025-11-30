РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:15, 29 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ляззат Жусупова завоевала историческую медаль на чемпионате мира по паракарате

    В столице Египта Каире состоялся чемпионат мира по паракарате (WKF), передает агентство Kazinform.

    Ляззат Жусупова, паракарате
    Фото: Федерация карате РК

    На этом турнире сборная Казахстана завоевала одну бронзовую медаль. В категории K10 (спортсмены с полной или частичной потерей зрения) наша соотечественница Ляззат Жусупова вошла в тройку лучших. Еe тренер – Мейрамгуль Дукуева.

    Казахстанские спортсмены участвуют в мировом первенстве с 2017 года. Это – первая в истории медаль, завоеванная паракаратистами Казахстана на чемпионатах мира.

    Также известно, что на соревнования в Каире от команды Казахстана по паракарате получили путевку и выступили три спортсмена:

    Назгуль Измагамбетова (K30, спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата)

    Дидар Мухамеджанов (K30, спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата)

    Ляззат Жусупова (K10, слабовидящие или незрячие спортсмены)

    Весной этого года на IV чемпионате Азии по паракарате, прошедшем в Ташкенте, наша команда показала отличный результат, завоевав 2 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали. Тогда Ляззат Жусупова и Назгуль Измагамбетова стали чемпионками, а Дидар Мухамеджанов завоевал бронзу.

    Чемпионат мира по паракарате проводится с 2014 года, после включения дисциплины в программу Всемирной федерации карате (WKF), и с тех пор проходит регулярно. Параспортсмены выступают исключительно в дисциплине ката, демонстрируя индивидуальный комплекс технических упражнений без поединков.

    Ранее стали известны итоги выступления Казахстана на Сурдлимпийских играх-2025. 

    Теги:
    Спорт Параспорт
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают