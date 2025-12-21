Содовый завод в Павлодаре: какие экологические риски видят эксперты

Экологи заявили об угрозе Иртышу

В первом проекте завода было много недостатков, об этом открыто говорилось на общественных слушаниях. Прежде всего, людям не понравилось то, что здесь на одну тонну продукции будет выходить две тонны неуничтожимых отходов. То есть, будущее предприятие не подчиняется правилам «зеленой» экономики.

Во-вторых, отмечают экологи, на производственные и технологические цели будет ежегодно расходоваться большое количество пресной воды (до 4,5 миллиона кубометров). Это в два раза больше потребностей всех производств, расположенных в Павлодаре.

Если проект будет реализован, уровень воды в Иртыше значительно понизится, в экосистеме станет меньше флоры и фауны. Использованная вода будет направляться в озеро Былкылдак, увеличив еще больше объем грязной воды в нем. Но ТОО «Павлодар-Сода» и власти области все еще намерены реализовать проект, ссылаясь на положительное заключение Восточного регионального филиала РГП «Государственная экспертиза», данное в 2019 году.

Вторая причина желания местной власти построить содовый завод кроется в том, что в 2019–2020 годах при СЭЗ «Павлодар» были построены инфраструктурные коммуникации для будущего предприятия стоимостью 1,6 миллиарда тенге.

Инфраструктура, созданная за большие деньги, все еще простаивает. Уже это говорит о том, что проект был рассмотрен в спешке, он все еще сырой.

Общественный активист, участвующий в решении экологических проблем областного центра Юрий Павленко говорит, что удивительным является то, что проект завода по выпуску 200 тысяч тонн кальцинированной соды в год, вообще прошел через общественные слушания. Потому, что многие моменты в проекте сразу не понравились общественности Павлодара. Местные экологи говорили, что технология Сольве — очень устаревший метод.

— По мнению местных экологов (как говорилось на общественных слушаниях), если будущий завод выберет технологию Сольве и начнет работать, это создаст угрозу огромной катастрофы для трансграничной реки Иртыш, имеющей международное значение. Потому что для получения одной тонны соды нужен большой объем воды. Вследствие этого река всего за один год обмелеет, не будет удивительным, если уровень воды понизится в населенных пунктах в нижнем течении реки. Экосистеме Иртыша будет нанесен многомиллиардный ущерб, в летнее время может быть наложен запрет на прохождение больших судов и барж. При этом известно, что 90% грузов, перевозимых отечественными речными флотами, приходится на бассейн Иртыша. К тому же Министерство транспорта заявляет, что намерено в 2027 году в три раза увеличить объемы перевозимых по реке грузов. Несмотря на такие планы, только один содовый завод может подрубить речное сообщение, — говорит общественный активист.

Фото: кадр из видео

Выше отмечалось, что сточные воды от производства будут попадать в водонакопитель Былкылдак. Известно, что в этом озере накопились тонны ртутных отходов.

Кому выгодно еще более ухудшать состояние озера в то время, когда сам Глава государства говорит о необходимости решения проблемы Былкылдака?

— Если Былкылдак переполнится, и сточные воды будут попадать в поверхностные водные источники, в реку Иртыш — вот тогда будет настоящая катастрофа. Поэтому проект содового завода может создать большие вредные факторы не только с производственной точки зрения, но и экологической, — предупреждает Юрий Павленко.

Об этой проблеме местные экологи несколько раз предупреждали на общественных слушаниях.

Юрий Павленко сообщил, что представителей общественности беспокоит также, что в последние годы строятся один за другим заводы, создающие чрезмерную нагрузку на экологию региона. В Экибастузе строятся сразу три металлургических завода, в областном центре — производства алкилатов и золота.

Все это представляет большую опасность для жизни и здоровья населения региона, которое и так уже страдает от пыли и выбросов. Уже сейчас объем вредных выбросов от заводов и фабрик на каждого жителя области составляет по одной тонне в год. Если число вредных производств будет расти, этот показатель точно не уменьшится.

— Владельцы завода, похоже, не задумываются, каким воздухом дышат простые люди, какое качество пищи, которую они употребляют. Ранее говорилось также о строительстве за счет бюджетных средств завода в областном центре. Благодаря единству жителей были собраны подписи против этого, в результате его не построили, — добавил активист.

Фото: pavon.kz

Что говорят представители власти?

Как сообщила заместитель акима Павлодарской области Айгерим Кабылтаева, технико-экономическое обоснование на «Строительство завода мощностью 200 тысяч тонн соды в год» Восточным региональным филиалом РГП «Государственная экспертиза» в 2019 году было дано положительное заключение.

ТОО «Павлодар-Сода», заинтересованное в реализации проекта, не является участником специальной экономической зоны «Павлодар». Проект планируется реализовать на прилегающей территории.

— Действительно, на прилегающей к экономической зоне территории для будущего содового завода за счет бюджета были проведены инфраструктурные коммуникации общей стоимостью 1,6 миллиарда тенге. В настоящее время в связи с истечением срока действия ТЭО и проведением строительно-монтажных работ, необходимостью пересмотра стоимости закупки оборудования, вносят поправки. После этого нужно получить заключение государственной экспертизы, а также разработать проект, провести общественные слушания по строительству содового завода (оценка воздействия на окружающую среду, документация для получения экологического разрешения), — сказала заместитель акима.

По ее словам, в случае если проект не будет реализован или инициатор откажется от его реализации, подведенные инфраструктурные коммуникации будут использованы для реализации других проектов. Оказывается, есть несколько конкретных проектов, заинтересованных в подключении к этим сетям.

Содовый завод имеет возможность подключиться к ним до конца 2026 года. Если до этого времени проект не станет актуальным, инфраструктура полностью будет передана другим предприятиям.

— Причина задержки с проектом завода в том, что инвестор изучает вопрос финансирования и привлечения инвестиций. Ведутся переговоры и с иностранными компаниями. Окончательное решение о строительстве завода может быть принято по положительному заключению государственной экспертизы на проектную документацию, — сказала А. Кабылтаева.

Фото: РСК

В 2020 году защитники окружающей среды высказывали мнение, что производство гораздо правильнее будет построить на территории, близкой к сырью — в поселке Майкайын Баянаульского района. Но руководство «Павлодар-Сода» выразило несогласие.

Потому что на золотоносной территории нужно будет строить новую котельную. Для это придется изыскивать дополнительные деньги. В Павлодаре же они могут получать тепло от ТЭЦ. Это предложение осталось нерассмотренным.

Будет ли учтено мнение общественности?

Специалисты регионального департамента экологии считают, что если такие производства имеют стратегическое значения для экономики страны, если будут учтены все экологические аспекты и безопасность населения, то это может быть перспективный проект.

Однако, новые производства должны создаваться с использованием современных безопасных технологий и с соблюдением всех природохранных требований.

— В экспертизе Восточного филиала «Государственной экспертизы» годовая норма потребления технической пресной воды будущего завода указана в объеме 1 209 600 кубометров (или 0,0012096 кубического километра). Среднегодовой сток реки Иртыш — 95 кубических километров. То есть, запланированный объем воды составляет немного меньше 0,1% среднегодового стока. Это не очень большой объем. Но, поскольку Иртыш — трансграничный водный объект, объемы забора воды должны быть ограничены и научно обоснованы, — заключил руководитель департамента экологии Канат Мусапарбеков.

По его словам, в соответствии с требованиями статьи 95 Экологического кодекса, «гласность государственной экологической экспертизы и участие общественности в принятии решений по вопросам охраны окружающей среды и использования природных ресурсов обеспечиваются путем проведения общественных слушаний».

Заинтересованному сообществу во время государственной экологической экспертизы предоставляется возможность выразить свое мнение. Представители общественности имеют право обжаловать заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с законодательством РК.

— Проект должен пройти процедуру оценки воздействия на окружающую среду и разрешение на экологическое воздействие объект I категории (экологическое разрешение). Без проведения государственной экологической экспертизы проект не реализуется. На прошедших общественных слушаниях был ряд критических замечаний об использовании большого количества воды из Иртыша, об образовании в большом объеме неуничтожимых отходов при использовании метода Сольве. Надеемся, что они будут учтены в предостоящих поправках, — говорит руководитель департамента.

Фото: РСК

Нагрузка на экологию региона

С технико-производственной точки зрения Павлодарская область — один из промышленных регионов с самой высокой нагрузкой в нашей стране. Не считая малые и средние предприятия, на территории области расположены 10 заводов, входящих в число крупных 50 предприятий на республиканском уровне.

Их производственные процессы создают значительную нагрузку на компоненты окружающей среды, особенно на атмосферный воздух. По статистическим данным департамента экологии, в разрезе городов средняя процентная доля выбросов следующая: Экибастуз — 44%; Аксу — 26%; Павлодар — 25%.

По отраслям промышленности доля реальных выбросов следующая: тепловая энергетика — 66%; черная металлургия — 85%; цветная металлургия — 17%; переработка нефти — 2,8%; горнорудная промышленность — 1,4%.

Нужно особо подчеркнуть, что сокращение эмиссий — это одна из главных задач государственной политики, направленной на улучшение качества жизни людей и обеспечение комфортной окружающей среды.

Кроме того, Глава государства дал поручение сократить объемы выбросов на 20% к 2029 году. Усилиями департамента экологии в прошлом году объем реальных выбросов впервые был снижен до уровня 696,8 тысячи тонн.

— К сожалению, объемы выбросов прямо зависят от экономического роста. Есть трудности. Запуск инвестиционных проектов, создающих потребность в дополнительной электрической и тепловой энергии, в продукции, оказыает влияние на объемы эмиссий. В последние годы под влиянием темпов промышленного развития сокращение эмиссий замедляется. Потому что государственная политика направлена на развитие предпринимательства. И все же в результате проведенной работы рост эмиссий удерживается в пределах 15-20%, — говорит К. Мусапарбеков.

Фото: poiskoviki_pavlodara_vita / instagram

В заключение нужно разобрать еще один вопрос — тщательное изучение необходимости завода кальцинированной соды для отечественного рынка.

Представители ТОО «Павлодар-Сода» говорят, что будущая продукция будет направлена на нужды АО «Казахстан алюминий». Но в следующем году в Жамбылской области откроется новый завод, который будет выпускать 500 тысяч тонн соды.

По имеющимся данным, Казахстан ежегодно потребляет около 400 тысяч тонн кальцинированной соды. Около половины этого объема — 192,8 тысячи тонн, — приходится на Павлодарский алюминиевый завод.

Жамбылский завод в будущем намерен не только удовлетворить внутренний спрос, но экспортировать свою продукцию в страны СНГ и Китай. Какая же, в таком случае, необходимость открывать предприятие на 200 тысяч тонн в Павлодаре, вопрос остается для жителей региона открытым.