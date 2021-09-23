Завод по производству кальцинированной соды появится в Казахстане

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Строительство завода по выпуску кальцинированной соды начнет в Жамбылской области турецкая компания «Yildirim Group», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, перспективы реализации инвестпроектов в химической промышленности Казахстана обсуждались еще в декабре 2017 года в Астане в ходе встречи Первого Президента Нурсултана Назарбаева с председателем правления компании «Yildirim Holding» Робертом Юкселем Йылдырымом. Тогда и прозвучала информация о планах строительств а завода по производству кальцинированной соды в Жамбылской области.

В 2019 году турецкая компания «Yildirim Holding» и акимат Жамбылской области подписали соглашение по строительству в регионе завода по производству кальцинированной соды. Начались геологоразведочные работы на месторождении Сурколь Сарысуского района по определению запасов сырья, подготовка документации. Турецкие инвесторы подчеркнули всемерную поддержку со стороны акима Жамбылской области.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, это первый в стране завод по производству кальцинированной соды.

В торжественной церемонии закладки капсулы в фундамент нового предприятия приняли участие министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, президент компании «Yildirim Group» Юксель Йылдырым.

Юксель Йылдырым отметил, что проектная мощность нового завода ТОО «Qazaq Soda» составит 500 тысяч тонн в год. В будущем этот показатель увеличится до 1,2 млн. тонн в год. Общая сумма проекта - 400 миллионов долларов. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2024 году.

В настоящее время строительно-монтажные работы уже начались. В ходе строительства будут трудоустроены 1 000 человек, после ввода в эксплуатацию – 1 300 человек. Современный завод будет снабжать кальцинированной содой не только Казахстан, но и ряд соседних стран.

Инвесторы намерены использовать новые технологии производства кальцинированной соды. Кроме того, будет налажено безотходное производство.

«Новый завод не только будет способствовать развитию экономики братской страны, но и создаст много новых рабочих мест. 98 - 99% работников здесь будут местные жители. Сырьевая база находится здесь. Проект станет крупнейшим центром производства химической продукции в Центральной Азии. Выражаем благодарность братскому народу за реализацию проекта, который осуществляется в соответствии с поручением Главы государства при поддержке Правительства Казахстана», - сказал Юксель Йылдырым.

Аким области Бердибек Сапарбаев поблагодарил руководство всемирно известной компании «Yildirim Holding» и отметил, что проект по производству кальцинированной соды предоставит широкие возможности для привлечения инвестиций в регион.

Председатель совета биев Сарысуского района Серик Акбасов отметил, что этот проект внесет свой вклад в развитие экономики Сарысуского района.

«Мы рады, что крупный инвестиционный проект реализуется в нашем районе. Жители выражают благодарность Главе государства и Правительству страны. Самое главное, будет создано много рабочих мест. В первую очередь будут трудоустроены молодые люди», - отметил он.

В рамках программы «Дорожная карта бизнеса» выделено 479,2 млн тенге, начались работы по подведению электроэнергии. Готовятся документы для подведения водопровода, железнодорожной инфраструктуры. На втором этапе планируется увеличить проектную мощность завода до 1,2 млн тонн соды в год. Помимо этого на предприятии намерены выпускать еще 11 различных продуктов и экспортировать продукцию за рубеж.

Отметим, что завод по производству кальцинированной соды будет строиться в селе Тогызкент Сарысуского района, в 65 км от города Жанатаса, административного центра Сарысуского района. На первоначальном этапе проектная мощность предприятия составит около 400 тысяч тонн кальцинированной соды в год. Это равноценно объему импортируемой сегодня из России соды. На втором этапе, с закрытием потребностей внутреннего рынка, планируется увеличить проектную мощность завода до одного миллиона тонн соды в год и уже отправлять продукцию на экспорт.

По оценкам специалистов, создание подобного производства позволит Казахстану не только избежать импортной зависимости, но и впервые наладить экспорт казахстанской кальцинированной соды. В качестве рынков сбыта предполагаются Китай и Евразийский экономический союз.

Кальцинированная сода – продукт неорганического синтеза, сырьем для которого служит хлорид натрия (поваренная соль) и карбонат кальция (известняк). Используется в основном в металлургической, химической и стекольной промышленностях.

Yildirim Group – крупнейший турецкий холдинг, представлен в 50-ти странах. Работает в различных отраслях - горнорудная, химическая и электроэнергетическая, морские контейнерные перевозки и другие. Годовой оборот - 2 млрд долларов. В Казахстане Yildirim Group с 2013 года.

Представители крупнейшего турецкого бизнеса работают в Казахстане в крупных секторах экономики - сельское хозяйство, пищевая промышленность, геология, машиностроение, здравоохранение и фармацевтика. Около двух тысяч казахстанских предприятий работают с участием турецкого капитала.

