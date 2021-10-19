Социальный кодекс РК: как Минтруда разрабатывает документ и что он даст казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поручил разработать Социальный кодекс. Как на сегодня разрабатывается документ и в чем заключается его задача, пояснила директор департамента юридической службы Министерства труда и социальной защиты населения Анжелика Парсегова в интервью МИА «Казинформ».

- Анжелика Борисовна, могли бы прояснить для уточнения - что такое Социальный кодекс?

- Социальный кодекс - нормативно-правовой акт, который регулирует сходное общественное отношение, в данном случае - общественное отношение, складывающееся в сфере социального обеспечения.

Основными задачами Социального кодекса являются, во-первых, создание единой правовой базы для улучшения качества жизни граждан путем консолидации правовых актов в социальной сфере. К примеру, на сегодня 14 законов планируется поставить на утрату и все они будут объединены в едином документе - Социальном кодексе. И вторая задача - обеспечение государственной поддержки развития социальной сферы путем систематизации социальных выплат и качественного оказания социальных услуг.

- Как на сегодня Министерство труда и социальной защиты населения разрабатывает данный документ?

- В целях разработки Концепции Социального кодекса Министерством труда и социальной защиты населения создана рабочая группа с участием более 100 экспертов по разным направлениям социальной сферы. В числе данных экспертов включены депутаты Парламента РК, представители центральных государственных и местных исполнительных органов, сотрудники неправительственных и международных организаций, таких как Международная Организация Труда в Казахстане, Управление Верховного комиссара по делам беженцев ООН, также члены общественных советов, а инициативные граждане.

В процессе деятельности рабочей группы изучено более 30 законодательных и 150 подзаконных актов РК, а также международный опыт по вопросам регулирования социального законодательства. В ходе проведенных встреч с населением и общественными объединениями рабочей группой собранно и рассмотрено более 500 предложений.

По итогам аналитической работы предложено сформировать Кодекс из двух частей – общей и особенной.

В общей части устанавливаются основы правового регулирования социальных отношений, возникающих между государством и гражданином с четким разграничением их взаимных прав и обязательств. Особенная часть посвящается отдельным видам социальных рисков, где будут определены меры реагирования на них, категории получателей социальной помощи, размеры социальных выплат, условия и сроки их назначения.

Следует отметить, что все меры социальной поддержки и социальной гарантии, которые действуют на сегодня, будут сохранены как из государственного бюджета, так из Государственного фонда социального страхования.

- Каков международный опыт в данном вопросе? Есть ли в зарубежных странах аналогичные документы?

- Да, в зарубежных странах аналогичные документы принимались, но не во всех. К примеру, Англия, Италия, Бельгия не имеют социальных кодексов. Следует отметить, что отсутствие подобного рода нормативного акта не сказывается негативным образом на уровне социальной защищенности их граждан. Данные государства руководствуются актами международного сообщества, например, актами Совета Европы - это такие документы, как Европейский кодекс социального обеспечения, Европейская социальная хартия.

Социальные кодексы приняты в Швеции, Франции, Индии. Что является примечательным, все документы регулируют разные общественные отношения и не являются единым. Так, например, Социальный кодекс Франции не регулирует вопросы, связанные с безработицей, а Социальный кодекс Индии в большей степени посвящен трудовым отношениям, которые не регламентируется аналогичными документами в других странах. В свою очередь, Европейский кодекс социального обеспечения регулирует помимо всего прочего вопросы медицинского ухода.

Какое значение для социально защищаемых категорий населения будет иметь объединение всего имеющегося законодательства о соцзащите в единый нормативный документ? Станет ли в целом нормативная база о социальной защите более доступной для понимания?

Кодификация действующих законов упростит и качественно улучшит процесс их восприятия. В сфере социального обеспечения действует 1 кодекс и 16 законов. Столь значительное количество законодательных актов создает определенные сложности в понимании гражданами объема своих социальных прав.

Кроме того, сегодня возникают случаи, когда общественные отношения, складывающиеся в одной и той же сфере, могут регулироваться различными законодательными актами, что создает препятствия в ориентировании в мерах социальной поддержки. Например, общественные отношения, связанные с потерей кормильца, регулируются двумя законами в зависимости от источника финансирования: законом РК «Об обязательном социальном страховании» и законом РК «О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца».

Другой пример – общественные отношения, связанные с социальной поддержкой лиц с инвалидностью. В данной сфере также действуют несколько законодательных актов. К примеру, закон РК «О социальной защите инвалидов в РК»; законы РК «О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца», «О специальном государственном пособии в Республике Казахстан».

Таким образом, с принятием Социального кодекса при наступлении какой-либо жизненной ситуации, гражданину будет значительно легче сориентироваться в тех правах, на которые он может рассчитывать.

- Какие задачи будут решены с принятием Социального кодекса?

- При разработке Кодекса сформирован ряд основных подходов.

Во-первых, это усиление мер по обеспечению социальных прав и гарантий, в рамках которого планируется создать единые параметры обеспечения социальных прав и повысить правовую грамотность населения, в том числе путем внедрения «социального калькулятора».

Во-вторых, модернизация социальной поддержки граждан, что предусматривает обеспечение социальных выплат на уровне не менее международных минимальных норм социального обеспечения, также внедрение подушевого нормативного финансирования социальных услуг.

Следующее - интегрированная модель предоставления социальных стандартов. В рамках данной меры планируется внедрение Цифровой социальной карты для оценки уровня благосостояния граждан и внедрение превентивных мер оказания социальной поддержки.

Также следующий подход заключается в трансформации и реинжиниринге государственных услуг, что представляет собой переход от заявительного к проактивному оказанию государственных услуг, также развитие мобильных и электронных услуг. Вместе с тем можно отметить подход по реформированию социальных институтов.

В перспективе принятие и реализация Социального Кодекса позволит: создать единый источник знаний граждан о своих социальных правах и обязанностях, исключить дублирование и разрозненность норм; вести автоматизированный мониторинг социального благосостояния населения; принимать превентивные меры по обеспечению социальных прав, в том числе оказывать госуслуги в проактивном формате.

- В целом, когда планируется принять Социальный Кодекс?

- В этом году ведется разработка Концепции Социального Кодекса. Непосредственно, к разработке Социального кодекса мы только приступаем, поскольку основные подходы были только одобрены Межведомственной комиссией по законопроектной деятельности. Данный документ планируется внести в Парламент в конце следующего года.

- Благодарим Вас за интервью!