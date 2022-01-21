Социально уязвимые семьи подключат к газу в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил за счет городского бюджета подключить к газу семьи из категории социально уязвимых слоев населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«За два года к сетям газоснабжения подключены более 3,8 тысяч жилых домов. Сегодня 99,2% жителей обеспечены централизованным газоснабжением. Однако остаются еще не подключенными к газу 1 497 жилых домов, в том числе социально уязвимые слои населения. Поручаю за счет городского бюджета подключить к газу семьи из категории социально уязвимых слоев населения», - сказал аким Алматы.
Сагинтаев также добавил, что за два года в Алматы построено 620 км сетей водоснабжения и канализации. Обеспечены водой и канализацией 16 жилых массивов (микрорайон Думан Медеуского района, Заря Востока, Кайрат, Колхозшы Турксибского района, Курамыс, Тастыбулак Наурызбайского района).
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