Собрали по кусочкам: хирурги Алматинской области восстановили лицо пациенту

Как сообщили в пресс-службе Алматинской многопрофильной клинической больницы, мужчина был доставлен в стационар в экстренном порядке после противоправных действий неизвестных лиц. Состояние пациента оценивалось как тяжелое.

После осмотра его госпитализировали в отделение реанимации. Врачи диагностировали множественные переломы костей лицевого черепа по типу Ле Фор I и II, двусторонние повреждения скуло-орбитального комплекса, переломы костей и перегородки носа, а также стенок орбит и верхнечелюстных пазух.

Пациент поступил с выраженным болевым синдромом, значительным отеком и деформацией лица, нарушением носового дыхания, затруднением речи и приема пищи. Компьютерная томография подтвердила наличие множественных переломов со смещением костных фрагментов.

В условиях специализированного отделения медики провели экстренную операцию — открытую репозицию и остеосинтез костей лицевого черепа. Хирурги восстановили анатомическое положение верхней челюсти и элементов скуло-орбитального комплекса. Оперативное вмешательство позволило стабилизировать костные структуры, восстановить жизненно важные функции и снизить риск возможных осложнений.

В настоящее время пациент проходит послеоперационное лечение и находится под постоянным наблюдением специалистов. Его состояние оценивается как стабильное, терапия продолжается в плановом режиме.

