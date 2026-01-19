РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:50, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Собрали по кусочкам: хирурги Алматинской области восстановили лицо пациенту

    В Алматинской области врачи оказали экстренную высокотехнологичную медицинскую помощь пациенту с тяжелыми травмами лицевого черепа, передает агентство Kazinform.

    хирурги Алматинской области восстановили лицо пациенту
    Фото: Алматинская многопрофильная клиническая больница

    Как сообщили в пресс-службе Алматинской многопрофильной клинической больницы, мужчина был доставлен в стационар в экстренном порядке после противоправных действий неизвестных лиц. Состояние пациента оценивалось как тяжелое.

    После осмотра его госпитализировали в отделение реанимации. Врачи диагностировали множественные переломы костей лицевого черепа по типу Ле Фор I и II, двусторонние повреждения скуло-орбитального комплекса, переломы костей и перегородки носа, а также стенок орбит и верхнечелюстных пазух.

    Пациент поступил с выраженным болевым синдромом, значительным отеком и деформацией лица, нарушением носового дыхания, затруднением речи и приема пищи. Компьютерная томография подтвердила наличие множественных переломов со смещением костных фрагментов.

    В условиях специализированного отделения медики провели экстренную операцию — открытую репозицию и остеосинтез костей лицевого черепа. Хирурги восстановили анатомическое положение верхней челюсти и элементов скуло-орбитального комплекса. Оперативное вмешательство позволило стабилизировать костные структуры, восстановить жизненно важные функции и снизить риск возможных осложнений.

    В настоящее время пациент проходит послеоперационное лечение и находится под постоянным наблюдением специалистов. Его состояние оценивается как стабильное, терапия продолжается в плановом режиме.

    Ранее хирурги Алматы восстановили кисти подростков по лоскутам после травм от петарды. 

    Теги:
    Здравоохранение Больницы Алматинская область Минздрав РК
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
