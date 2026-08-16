Собрала вещи и хотела уйти: подруга погибшей в Жамбылской области рассказала о последних сообщениях

В Жамбылской области начато досудебное расследование по факту доведения до самоубийства после смерти 19-летней девушки в Меркенском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

— В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, — сообщили в ведомстве.

19-летняя Мадина Рашидкызы проживала вместе с супругом в Меркенском районе. В ночь с пятницы на субботу ее нашли повешенной. Девушка была гражданкой Узбекистана, ее муж — гражданином Казахстана. В браке они состояли около двух лет и воспитывали восьмимесячного ребенка.

Незадолго до смерти Мадина сообщила подруге о конфликте с супругом и намерении развестись.

Подруга погибшей Зейнеп Мусахожанова рассказала, что близко общалась с ней около трех лет. По ее словам, Мадина неоднократно сообщала о семейных конфликтах и утверждала, что супруг применял к ней физическую силу. Зейнеп также заявляет, что видела у девушки синяки и получала от нее фотографии телесных повреждений.

При последнем конфликте подруга не присутствовала и знает о нем только из переписки. В одном из сообщений Мадина рассказала, что ссора произошла из-за сладости, купленной для ребенка, но съеденной ею. По словам Зейнеп, девушка также сообщила, что супруг снова ее ударил.

Фото: скрин из Threads

На следующий день Мадина прислала фотографию собранной одежды и сообщила, что намерена уйти от мужа.

После этого девушка попросила одолжить ей 15 тысяч теңге. По словам Зейнеп, необходимой суммы у нее не оказалось, поэтому она решила обратиться к знакомым. Однако из-за проблем с интернетом в Алматы в пятницу связаться с кем-либо и найти нужную сумму ей не удалось. Позднее свекровь Мадины сообщила о смерти девушки.

Подруга также утверждает, что Мадина ранее обращалась за поддержкой к родственникам как со своей стороны, так и со стороны мужа, однако продолжала жить с супругом. Все эти обстоятельства еще предстоит проверить следствию.

По словам Зейнеп, мать погибшей уже дает показания полиции, саму ее на допрос пока не вызывали. Погибшую собираются похоронить 16 августа. При этом подруга не знает, были ли проведены все необходимые экспертизы, и выражает опасения по поводу полноты расследования.

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