«Он нашел меня даже в кризисном центре»: почему жертвы насилия боятся заявлять об этом

После резонансного убийства Салтанат Нукеновой в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Казалось бы, система начала работать жестче. Но на практике многие женщины по-прежнему выбирают молчание вместо заявления в полицию. Чего боятся казахстанки, в материале корреспондента агентства Kazinform.

«Он вернется, и что дальше?»

В Акмолинской области на сегодняшний день работает четыре кризисных центра, в которых жертвам бытового насилия оказывается психологическая и юридическая помощь с участием психологов. Полицейскими региона с начала года в такие центры направлено 58 человек, среди которых 21 женщина и 37 детей. Однако только в одном центре социально-психологической, правовой поддержки несовершеннолетних «Шанс» по Акмолинской области с начала года побывало уже 34 женщины. Руководитель центра Асем Аппаева отмечает: гораздо чаще женщины обращаются напрямую в кризисные центры и контакт-центр 111, нежели в полицию, потому что не хотят писать заявления на своих обидчиков.

Фото: из личного архива

- Официально в полиции регистрируется очень мало таких дел, т.к. большинство женщин просто обращаются в кризисные центры за помощью психолога, консультацией специалиста, хотят, чтобы их выслушали. Каждая женщина хочет сохранить семью, чтобы у нее были дети и супруг, но не все понимают, что жить вот так, когда муж бьет и выпивает, нельзя, что нужно обращаться все-таки в полицию, - считает Асем Аппаева.

Правозащитница отмечает несколько причин того, что женщины боятся привлекать полицию. И почти всегда это страх. Женщины боятся последствий своего заявления, ведь дебошир все равно вернется, а что дальше? Некоторые женщины боятся огласки и позора перед родственниками и окружающими. Кто-то чувствует себя экономически зависимой от обидчика: куда я пойду, на какие средства буду жить, смогу ли одна воспитать детей и дать им все необходимое? Бытовое насилие почти всегда носит латентный характер, но терпеть не стоит, ведь случиться может всякое.

- Ничего не изменить, пока люди сами не поймут, что так жить нельзя, что это небезопасно для детей. Сколько мы видим детей, они страдают, плачут и, когда приходят в наш центр, говорят: давай не будем возвращаться к папе, - добавляет Асем Аппаева.

На сегодняшний день в кризисном центре города Кокшетау находятся шесть женщин и 18 детей. Отсюда они редко возвращаются в семью, ведь, получив поддержку, начинают понимать, что смогут все сами. В центре женщины и их дети могут находиться полгода. За это время им помогают с документами, работой, обучением, а также найти себе жилье хотя бы на первое время.

«Он нашел меня и здесь»

Мать пятерых детей Елена (имя изменено) оказалась в кризисном центре города Астаны в 2025 году, когда после развода ее начал преследовать бывший супруг, с которым она прожила в браке 15 лет. Мужчина нашел женщину с детьми там, и тогда она перебралась в кризисный центр Кокшетау, рассчитывая, что навсегда убежала от дебошира. Однако через полгода он нашел ее и здесь.

- Почему я развелась с ним? Потому что бил систематически. Первый раз ударил, когда я была беременной первым ребенком. Потом все думала, что стерпится- слюбится. Терпела. Он все время просил родить ему сына. У меня три дочки старшие. Думала, что, если появится сын, все изменится. И вот уже два сына, а все стало только хуже, - рассказывает женщина.

Всякий раз, когда ее супруг начинал скандал, Елена старалась его успокоить, молчала и исполняла все его прихоти.

- Вот он захотел в 4 часа ночи мясо пожарить, я бежала и делала. Главное – чтобы никто не видел, не слышал, не опозорить отца перед детьми. Старшую дочь тоже избивал за всякие мелочи, как и меня. Для себя в голове я давно решила: нужно уходить. Но все боялась, как я буду дальше… Не то, чтобы там финансово, нет, я боялась, как я выйду на улицу, ведь у него знакомые, он местный, все его знают, как я буду людям в глаза смотреть, - продолжает Елена.

Последней каплей для того, чтобы прийти, наконец, в кризисный центр, стал ночной дебош теперь уже бывшего супруга. Тогда Елену и свою родную сестру он избил битой. Елена убежала с двумя детьми и вызвала полицию. На линию 102 позвонили также ее дочь и сестра дебошира. Мужчину забрали в участок, но заявление на него никто писать не стал. Однако он позвонил и сообщил: кто меня сдал, тот получит. Тогда Елена и обратилась в кризисный центр.

- Тогда я выскочила на улицу с детьми в 4 часа утра, уже светло было, лето, все соседи это видели. Было стыдно. Мы все эти 15 лет держали внутри то, что у нас происходило, а теперь оно вышло наружу. Нам уже скрывать нечего было, - объясняет Елена.

Благодаря кризисному центру женщина нашла друзей и работу – и наконец выдохнула: жизнь начала складываться. И вот вдруг на горизонте снова появился бывший супруг. Елена признается: теперь каждый день ее наполнен страхом, несмотря на то, что в кризисном центре есть и охрана, и тревожная кнопка…

Ответственность ужесточили

Ежегодно в Акмолинской области проходит республиканская акция «Казахстан без насилия в семье: время действовать вместе», направленная на профилактику семейно-бытового насилия, защиту прав граждан, укрепление семейных ценностей. Особое внимание при этом уделяется детям, так как они являются невольными свидетелями семейных скандалов.

Старший инспектор ОПБСБН УОБ департамента полиции Акмолинской области майор полиции Мнуара Жолмаганбетова отмечает: с начала года в регионе удалось добиться снижения количества преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, с 46 до 38 или на 17%. Из них 16 - различных категорий тяжести вплоть до убийства и 22 уголовных проступков. В регионе также было два дела по ст. «Сталкинг», оба мужчины получили по 100 часов общественных работ.

Фото: из личного архива

- Принятыми мерами на сегодняшний день привлечено за противоправные действия в быту 1600 правонарушителей. В отношении 657 лиц установили особые требования к поведению. Вынесено 1837 защитных предписаний, и 233 лица привлечено за их нарушение, - отметила Мнуара Жолмаганбетова.

Еженедельно с четверга по воскресенье сотрудниками полиции проводятся рейдовые отработки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также лиц с защитными предписаниями и особыми требованиями к поведению. Также на сегодняшний день в области по административным делам 52 правонарушителям судом установлены особые требования в виде прохождения обязательной помощи.

Мнуара Жолмаганбетова считает, что женщины стараются не писать заявления в полицию, потому что хотят сохранить семью, прощают и верят, что все изменится.

- Но насилие имеет цикличность. И оно все равно повторится через месяц, два. Правда, бывают и такие случаи, когда мужчины исправляются, но здесь нужно говорить о психокоррекционной работе с агрессором. Почему он агрессирует, как справиться с гневом. У нас с агрессорами по линии здравоохранения работают специальные психологи, - отмечает майор полиции.

Но и сами полицейские говорят о том, что сегодня в регионе не хватает подготовленных психологов, которые должны работать с агрессорами. К примеру, нет таких специалистов в Зерендинском районе, где помощь требуется сразу нескольким мужчинам.

Добавим, что 15 апреля текущего года Президент подписал Закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

Что же грозит агрессору в самых простых случаях? За умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст.108-1 УК РК) предусмотрен штраф до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительные или общественные работы до 200 часов, либо арест до 50 суток. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, - наказывается штрафом до 80 МРП (295 360 тенге), либо исправительными или общественными работами до 80 часов, либо арестом до 25 суток.

Не бойтесь об этом говорить!

Между тем, психологи выделяют несколько главных причин агрессии в семейной жизни. Это могут быть травматический опыт или детство (агрессор часто сам рос в семье, где жестокость была нормой), желание власти и контроля, неспособность справляться со стрессом и договариваться, жесткие гендерные установки (мужчина - глава семьи и его мнение не обсуждается), личные психические расстройства.

Насилие циклично. Сначала агрессор становится раздражительным и придирается по мелочам. Затем происходит вспышка физического или психологического насилия, за которым следует примирение. Агрессор извиняется и обещает, что больше такого не повторится. Но через какое-то время все повторяется.

Психолог Филипп Кочерин считает, что конфликты бывают в любой семье. И здесь важно не доводить их точки кипения. А для этого нужен обязательный диалог с партнером.

Фото: из личного архива

- Первая самая распространенная ошибка в паре – это разное ожидание от семейной жизни. Каждый приходит в отношения со своим образом, как должна строиться семейная жизнь. И тогда в процессе бытовых неурядиц это все может обостряться, приводить к конфликтам, которые, в свою очередь, могут приводить к насилию. Очень важно: если насилие уже произошло, не замыкаться, не пытаться решить это самостоятельно. Не стесняйтесь обращаться за помощью в компетентные органы и к профильным специалистам, - добавляет психолог.

Напомним, ранее мы писали о том, что куда обратиться женщинам с детьми, пострадавшим от насилия в Казахстане.