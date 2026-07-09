В Жамбылской области расследуют гибель подростка: возбуждено дело о доведении до самоубийства

О трагедии в селе Сортобе Кордайского района стало известно из публикаций в сети, после чего факт подтвердили в полиции, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Жамбылской области проверяют обстоятельства гибели несовершеннолетнего. По распространившейся информации, речь идет о подростке 2008 года рождения из села Сортобе Кордайского района.

О смерти подростка сначала написали в соцсетях, где также отмечалось, что местные органы ситуацию публично не комментируют.

После запроса информацию подтвердили в Департаменте полиции Жамбылской области. В ведомстве сообщили, что по факту начато расследование по статье о доведении до самоубийства.

— По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК.В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иные сведения разглашению не подлежат, — сообщили в ведомстве.

Иных официальных разъяснений по поводу случившегося местные власти пока не давали.

Отметим, что за последние месяцы это уже не первый случай гибели несовершеннолетних в Кордайском районе. Ранее мы рассказывали о смерти двух подростков в селах Кайнар и Масанчи. Позже стало известно еще о двух погибших школьниках в селе Каракемер.