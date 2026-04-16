Двое подростков свели счеты с жизнью в Жамбылской области

Трагедия произошла на рассвете в селе Каракемер Кордайского района, по предварительным данным двое подростков свели счеты с жизнью, не оставив никаких предсмертных записок. В настоящее время опрашиваются все возможные контакты детей — соседи, друзья, школьные педагоги.

В департаменте полиции подтвердили информацию, появившуюся в соцсетях.

— По фактам суицидов в Кордайском районе возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, — сообщили в ведомстве.

Примечательно, что в 2026 году печальные истории приходят именно из Кордайского района — чуть больше месяца назад в других селах с собой покончили еще двое детей. Всего с начала года счеты с жизнью свели 5 подростков и 80% этих случаев пришлись на Кордайский район.

Ранее полиция Жамбылской области отчиталась о снижении числа суицидов среди подростков.