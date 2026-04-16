РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:50, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    Двое подростков свели счеты с жизнью в Жамбылской области

    По неподтвержденной информации двоих девятиклассников нашли утром вместе в одном сарае, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Коллаж: pixabay / ИИ

    Трагедия произошла на рассвете в селе Каракемер Кордайского района, по предварительным данным двое подростков свели счеты с жизнью, не оставив никаких предсмертных записок. В настоящее время опрашиваются все возможные контакты детей — соседи, друзья, школьные педагоги.

    В департаменте полиции подтвердили информацию, появившуюся в соцсетях.

    — По фактам суицидов в Кордайском районе возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, — сообщили в ведомстве.

    Примечательно, что в 2026 году печальные истории приходят именно из Кордайского района — чуть больше месяца назад в других селах с собой покончили еще двое детей. Всего с начала года счеты с жизнью свели 5 подростков и 80% этих случаев пришлись на Кордайский район.

    Ранее полиция Жамбылской области отчиталась о снижении числа суицидов среди подростков.

    Теги:
    Полиция Жамбылская область Суицид Несовершеннолетние
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
    Сейчас читают